Emma Watson turtelt mit dem mexikanischen Milliardär Gonzalo Helvia Baillères! Die beiden wurden in Mexico-Stadt beim Küssen erwischt und verbrachten romantische Stunden in einem Luxus-Strandhotel auf der Halbinsel Punta Minta.

Emma Watson (35) turtelt mit Milliardär Gonzalo Baillères in Mexiko-Stadt

Baillères besuchte das teure Schweizer Internat Le Rosey in Rolle VD

Baillères ist CEO von Lok und stammt aus einer reichen Unternehmerfamilie

Frühlingsgefühle bei Emma Watson (35): Bilder zeigen die britische Schauspielerin und den mexikanischen Milliardär Gonzalo Helvia Baillères bei einem leidenschaftlichen Kuss am Flughafen in Mexiko-Stadt. Später wurden die beiden bei einem romantischen Abend in der Stadt gesehen: Erst beim Dinner-Date in einem gehobenen Restaurant, danach sollen sie noch für ein paar Drinks in einer Bar gelandet sein. Während ihres Mexiko-Trips sollen Watson und Baillères in einem exklusiven Strandhotel auf der privaten Halbinsel Punta Minta an der Pazifikküste unterkommen, wie «Daily Mail» berichtet.

Watson und Baillères wurden erstmals Ende 2025 in Courchevel in den französischen Alpen zusammen gesichtet. Obwohl sie ihre Beziehung noch nicht öffentlich kommentiert haben, kursieren die Gerüchte um ihre Liebe seit Monaten. Wer aber ist der mexikanische Unternehmer, der offenbar das Herz der «Harry Potter»-Ikone erobern konnte?

Baillères ging in der Schweiz aufs Internat

Baillères gehört einer bekannten mexikanischen Unternehmerfamilie an. Sein Vater ist Präsident des mexikanischen Firmenkonglomerats Grupo Bal. Der Konzern wurde von Alberto Gonzales Baillères gegründet, der laut «Forbes» 2013 der zweitreichste Mann Mexikos war – dem Grossvater von Emma Watsons Neuem.

Baillères besuchte das Schweizer Internat Le Rosey in Rolle VD, das teuerste Internat der Welt. Ausserdem war er Schüler an den privaten Eliteschulen Ransom Everglades School in Miami, Florida (USA), und Colegio Vista Hermosa in Mexiko-Stadt. Laut «Us Weekly» schloss er sein Studium am Instituto Tecnológico Autónomo de México, einer mexikanischen Eliteuniversität, in Wirtschaftswissenschaften ab. Laut «Cosmopolitan» ist er aktuell als CEO der AI-Tech-Firma Lok beschäftigt.

Er ist genau ihr Typ

Von 2022 bis 2024 soll Baillères mit dem spanisch-mexikanischen Popstar Belinda (36) liiert gewesen sein. In ihrem Hit-Song «Heterochromia» soll sie sich auf Baillères bezogen haben: Sie singt von jemandem, der zwei unterschiedliche Augenfarben hat – wie es bei Baillères der Fall ist. Ausserdem geht es darin um jemanden, der von einer reichen Familie abstammt.

Auch Emma Watson soll 2022 noch mit jemand anderem zusammen gewesen sein: Sie datete damals Brandon Green, den Sohn des Modeunternehmers Peter Green (73). Während ihres Auftritts in Jay Shettys (38) Podcast «On Purpose» vergangenen September sprach Watson ungewöhnlich offen über ihr Liebesleben und verriet, dass sie es vorziehe, mit Menschen zusammen zu sein, die mit ihrer Arbeit als Schauspielerin nicht allzu vertraut sind. Bei Baillères jedenfalls könnte sie an diesen Aspekt schonmal ein Häkchen setzen.