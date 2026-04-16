Silja Anders Redaktorin People

Yves Bossart (43) verlässt das Schweizer Radio und Fernsehen (SRF), um sich neuen beruflichen Herausforderungen zu widmen. Der 43-jährige Philosoph, Moderator und Gymnasiallehrer will künftig seine Tätigkeiten als freischaffender Experte und Autor ausbauen. Bereits heute unterrichtet er Philosophie an einer Kantonsschule im Kanton Zürich.

Seit 2013 hat Bossart beim SRF als Redaktor und Produzent der wöchentlichen Sendung «Sternstunde Philosophie» gearbeitet, seit 2017 auch als Moderator. Daneben prägte er zahlreiche weitere Formate wie «Bleisch & Bossart» mit Barbara Bleisch, das Alltagsphilosophieformat «Giiget’s» auf Radio SRF 3 mit Rahel Giger und den SRF-Talk «Focus». Seine letzte «Sternstunde Philosophie» wird er am 21. Juni 2026 moderieren (11.00 Uhr auf SRF 1 und Play SRF).

«Publikum wird ihn vermissen»

«Der Entscheid fällt mir nicht leicht», sagt Bossart. «Ich bin überaus dankbar für die Zeit bei SRF. Ich durfte der Philosophie ein Gesicht geben und sie zu den Menschen bringen – im Fernsehen, Radio und online. Und ich durfte unzählige inspirierende Menschen kennenlernen, im Gespräch vor der Kamera, aber auch innerhalb von SRF in den jeweiligen Teams. Jetzt beginnt ein neues Kapitel. Mit einigen Ungewissheiten. Aber die gehören zum Leben dazu.»

Judith Hardegger und Norbert Bischofberger vom SRF-Team «Religion und Philosophie» würdigten Bossarts Arbeit: «Yves Bossart hat die ‹Sternstunde Philosophie› über viele Jahre mit seinem feinen Gespür für gute Gespräche, seiner Offenheit und seiner klugen, ruhigen Art geprägt. Er hat unzählige Menschen für philosophische Fragen begeistert, mit Resonanz weit über die Sternstunden hinaus. Wir danken Yves Bossart herzlich für sein herausragendes Engagement. Wir und das Publikum werden ihn vermissen.»

Letzte Sendung im Juni

Bossart, Jahrgang 1983, studierte Philosophie, Musikwissenschaften und Geschichte in Luzern, Zürich und Heidelberg. Später promovierte er in Philosophie an der Humboldt-Universität zu Berlin und arbeitete als Gymnasiallehrer und Autor. Nun möchte er sich verstärkt auf seine Rolle als freier Philosoph und Moderator konzentrieren.

Die Nachfolge für Bossart bei SRF ist bereits in Planung. Die Stelle wird in den kommenden Tagen sowohl intern als auch extern ausgeschrieben. Yves Bossart ist noch bis Sommer 2026 für SRF tätig. Seine letzte «Sternstunde Philosophie» moderiert er voraussichtlich am 21. Juni 2026 (11.00 Uhr auf SRF 1 und Play SRF).