Im Sozialdrama «Enjoy Your Stay» beleuchten die philippinische Drehbuchautorin Honeylyn Joy Alipio und der Schweizer Regisseur Dominik Locher das unsichtbare Leben papierloser Putzfrauen in Verbier. Der Film trifft tote Punkte und wunde Stellen.

Darum gehts «Enjoy Your Stay» erzählt von Luz, einer papierlosen Putzkraft aus den Philippinen in Verbier

Schlepper verlangen bis zu 30'000 Franken, die Frauen tilgen die Schulden über drei bis fünf Jahre

Ohne Papiere können die Frauen kein Bankkonto eröffnen und geben ihr Bargeld Heimreisenden mit

Laszlo Schneider Teamlead People-Desk

Das bitterbös-sarkastische Wortspiel sitzt schon mal. Wer schon einmal mittels Zimmerkarte seine Hoteltüre geöffnet hat, dem sind die warmen Feriengrüsse spätestens auf dem pappigen Umschlag entgegengeflattert: «Enjoy Your Stay» oder «Geniessen Sie Ihren Aufenthalt» steht nicht selten darauf geschrieben. Welch Hohn, wenn man bedenkt, dass hinter Tagen der Entspannung, achtlos entsorgtem Abfall und verdreckter Frotteewäsche Menschen aus dem globalen Süden stehen, die in der Schweiz und anderswo alles andere machen, als ihren Aufenthalt zu geniessen. Oft sind es Frauen. Oft arbeiten sie illegal – und werden schonungslos ausgebeutet. Das hat die Recherche ergeben, die dem neusten fiktionalisierten Film von Regisseur Dominik Locher (44) und seiner Co-Autorin Honeylyn Joy Alipio zugrunde liegt.

2023 berichtete unter anderem die «Republik» vom Fall eines ausgebeuteten Geschwisterpaars in Gstaad, es stammt aus den Philippinen – wie auch Alipio. In ihrem Film steht Hauptfigur Luz (gespielt von Mercedes Cabral, 40) im Fokus, die sie für ihr ausserordentlich vielschichtiges Sozialdrama aus ihrer südostasiatischen Heimat in den Walliser High-Society-Hotspot Verbier VS geholt hat. Sie spielt eine Putzkraft – sans papiers.

«Enjoy Your Stay» will nicht bloss eine Lektion in helvetischer Demut erteilen. Selbstverständlich zeigt der Film frappante Auswüchse auf, er erzählt von Ausbeutung und Missbrauch, von Geld im schieren Überfluss – gleichermassen aber auch von Hoffnung, Freundschaft, Nächstenliebe. Nicht zuletzt ist es Alipios und Lochers minuziöse journalistische Vorarbeit, die «Enjoy Your Stay» zu einer Kinoperle macht, die man schnellstmöglich sehen sollte – am besten noch vor der Wintersaison in den Bergen. Dort wurde besonders Alipio die Absurdität des alpinen Luxus zum ersten Mal richtig bewusst, wie sie Blick erzählt.

Blick: Für «Enjoy Your Stay» haben Sie lange recherchiert – und sind auf die Absurdität des Wohlstands gestossen.

Wir haben sowohl mit den Reinigungskräften als auch mit Menschen gesprochen, die für die reichen Chalet-Besitzer arbeiten. Dabei stiessen wir auf Geschichten über extremen Luxus und exzentrisches Verhalten. Ein Gast liess seinen Hund klonen, weil er exakt dasselbe Tier wiederhaben wollte. Ein anderer Gast wurde aus einem Luxushotel verbannt, weil sein Hund den Hund eines anderen Besuchers totbiss. Als Rache kaufte er eine riesige Soundanlage und Stroboskoplichter, baute sie im Garten seines Chalets gegenüber dem Hotel auf und richtete sie jede Nacht auf die Hotelfenster. Solche Auswüchse waren mir völlig fremd.

Im Film gibt es eine sehr verstörende Szene, in der die Protagonistin Luz das ungeheure Chaos wegräumt, das wohlhabende Gäste nach einer Party im Chalet hinterlassen haben.

Als wir die Reinigungskräfte nach ihrem unvergesslichsten Erlebnis fragten, erzählten sie genau davon: Wie sie morgens die Tür zu einem Chalet öffneten und dachten: «Mein Gott, was ist hier passiert?» Nach grossen Partys kümmern sich diese Gäste überhaupt nicht mehr um das Chaos, das sie hinterlassen.

Wie erging es Ihrer philippinischen Hauptdarstellerin, als sie in der Schweiz war?

Nach allem, was ich von ihr mitbekommen habe, musste sie lernen, in dieser Menge komplett unsichtbar zu werden. Für uns als Filmteam war es leicht, uns in Verbier frei zu bewegen, Fotos zu machen und laut zu staunen: «Wow, wie schön es hier ist!» Mercedes musste diese Begeisterung komplett herunterfahren. Wenn man ohne Papiere dort arbeitet, läuft man nicht aufrecht durch die Mitte der Strasse. Man geht am Rand, huscht über die Kreuzung und vermeidet jeden Blickkontakt, um nicht aufzufallen.

Wie geraten Frauen überhaupt in diese Lage in der Schweiz – und warum kommen sie da so schwer wieder raus?

Viele der Frauen, die wir interviewt haben, gehören zu den zähesten Menschen überhaupt. Oft haben sie vorher in Hongkong, Singapur oder im Nahen Osten gearbeitet. Dort wohnten sie im Haus ihrer Arbeitgeber – was bedeutet, dass ihre Zeit rund um die Uhr den Arbeitgebern gehört. Wenn die Herrschaften spät heimkommen, muss man aufstehen und kochen. Irgendwann hören diese Frauen: In Europa ist alles grösser, man verdient besser und kann sich ein eigenes Zimmer mieten.

Und dann kommen sie nach Europa ...

... über Schlepper – wie «Madame Rina» im Film, die auf einer realen Person basiert. Im echten Leben nannte man sie die «Helikopter-Lady», weil sie durch das Schleusen von Filipinas so reich wurde, dass sie sich einen eigenen Hubschrauber kaufen konnte. Sie verlangt für die Vermittlung bis zu 30'000 Franken – das sind gut zwei Millionen philippinische Pesos. Die Frauen zahlen nur eine kleine Anzahlung und stottern den Rest mit 20 Prozent Zinsen ab. Für ein Bett in einer überfüllten Wohnung verlangt sie wieder extra Gebühren. Bis sie überhaupt eine Arbeit finden, wachsen die Schulden immer weiter. Drei bis fünf Jahre arbeiten sie nur, um diesen Schuldenberg abzutragen. Ihr Alltag besteht nur noch aus Putzen, Schlafen, Essen. Putzen, Schlafen, Essen. Nach Hause konnten sie nicht.

Im Film kämpft Luz um das Sorgerecht für ihre Tochter, die sie auf den Philippinen zurücklassen musste – und trifft dabei moralisch fragwürdige Entscheidungen. Sie wollten Ihre Protagonistin also nicht als «klassisches» Opfer darstellen.

Die Frauen, die wir getroffen haben, weigerten sich, auf die Rolle von Opfern reduziert zu werden. Eine Reinigungskraft sagte zu uns: «Ich weiss, dass ich ausgebeutet werde. Aber ich treffe auch Entscheidungen.» Das war ein Schlüsselmoment für uns. Luz ist eine Mischung aus vielen Frauen, die wir interviewt haben. Natürlich war es ein Risiko, eine Hauptfigur zu schreiben, die nicht nur sympathisch ist, sondern aus Verzweiflung auch opportunistisch handelt. Aber als Mutter im Ausland zu kämpfen, während sich sogar die eigene Community von einem abwendet, ist extrem hart.

Auch Thibault, Luz' Arbeitgeber, ist kein Monster aus dem Filmbuch. Warum war Ihnen diese Differenzierung so wichtig?

Weil es im echten Leben keine klassischen Bösewichte gibt. In manchen sozialen Rollen ist der vermeintliche Schurke ein liebevoller Vater in den Augen seiner Kinder, ein guter Ehemann oder ein fürsorglicher Sohn. Uns ging es darum zu zeigen, wie Menschen in einem System gefangen sind. Wenn Dominik und ich oben auf den Bergen von Verbier standen, sahen wir diese riesige Anzahl an Luxus-Chalets – Hunderte davon. Wer soll die alle putzen? Die Nachfrage nach billigen Arbeitskräften ist enorm. Und genau das treibt jemanden wie Thibault dazu, verzweifelt nach Arbeitskräften ausserhalb der regulären Strukturen zu suchen.

Sie konfrontieren das Publikum mit einer unbequemen Schweizer Wahrheit. Mit welcher Erkenntnis soll es den Film verlassen?

Auf den Philippinen haben wir ein Sprichwort: «Der Schmerz, den der kleinste Finger spürt, wird vom ganzen Körper gefühlt». Man könnte denken, das Schicksal der papierlosen Filipinas sei nur das Problem einer kleinen Randgruppe. Aber wir sind alle miteinander verbunden. Diese Frauen leisten die Arbeit, die hier gebraucht wird. Alles, was sie im Gegenzug bräuchten, ist ein Minimum an Fairness und Würde. Nehmen wir nur ein simples Beispiel: Weil sie keine Papiere haben, können sie kein Bankkonto eröffnen ...

... und tun dann was?

Sie verstecken ihr Erspartes unter der Matratze. Wenn jemand in die Heimat zurückfliegt, geben sie ihm das Bargeld mit, damit er es der Familie bringt – und manchmal verschwindet dieser Kurier dann spurlos mit dem ganzen Geld. Wenn man genau hinschaut, gäbe es für all das eine Win-win-Lösung, die sogar der Wirtschaft helfen würde. Man müsste nur bereit sein, hinzusehen.

«Enjoy Your Stay» läuft ab dem 26. November in den Deutschschweizer Kinos.