Das wurde aus Schmusesänger Engelbert

Darum gehts Engelbert Humperdinck ist 90, hat ein neues Album

Er verkaufte 150 Millionen Tonträger und tourt weiter

Nach Patricias Tod geben ihm Sport und Auftritte Halt

Markus Reich

Er war der Schwarm einer ganzen Generation: ­Millionen Fans lagen Engel­bert Humperdinck zu Füssen. Seine früheren Hits sind längst zu Evergreens geworden. Mit Songs wie «The Last Waltz» (1967), «A Man Without Love» (1968) und «­Release Me» (1967) verkaufte Engelbert, der dieses Jahr 90 Jahre alt wurde, über 150 Millionen Tonträger. Der Schmusesänger, auch «King of Romance» genannt, kam 1936 im indischen Chennai, das damals zu Grossbritannien gehörte, als Arnold Dorsey zur Welt.

Meist versprüht er Optimismus. Doch traurig wird der Sänger, wenn man ihn auf seine Frau Patricia anspricht, mit der er vier Kinder und neun Enkelkinder hat. Die Britin starb 2021 nach jahrelangem, kräftezehrendem Kampf gegen Alzheimer in Los Angeles (USA), der Wahlheimat des Paares. Für den Musiker, der 57 Jahre mit Patricia verheiratet war, bedeutet ihr Tod einen brutalen und schmerzhaften Verlust. «Ich gebe zu, ich bin einsam», gestand er nach ­ihrem Ableben. «Sie war meine Seelenverwandte. Seit ich sie verloren habe, fühle ich mich so verletzlich. Mein ganzes Denken hat sich verändert, meine ganze Welt hat sich verändert.» In den Jahren danach gedachte er ihrer bei seinen Konzerten stets mit einem Song.

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So hält er sich fit

Aus seiner Fitness macht der Star kein ­Geheimnis: Engelbert Humperdinck schwimmt im Pool, da Bewegung ­unter Wasser anstrengender und zugleich gelenkschonender sei. Vor seinen Konzerten gönnt er sich ein Dampfbad: «Das entspannt mich. Gott sei Dank geht es mir gesundheitlich gut», sagt er. Natürlich kommt auch der Genuss nicht zu kurz: «Ein Williams-Schnäpschen gibt Schwung.»

Auch seine grauen Zellen hält er regelmässig auf Trab. Ist Humperdinck zu Hause, lädt er sonntags Familie und Freunde zum beliebten Wortspiel «Scrabble» ein. «Jeden Morgen löse ich zudem ein Kreuzworträtsel und schreibe danach ein Gedicht oder einen freien Text», erzählt er.

Ruhestand ist für ihn ein Fremdwort. Im Gegenteil: Vor wenigen Wochen hat Engelbert Humperdinck sein neues Album «Faithfully» veröffentlicht und tourt für 50 Konzerte durch Australien und Neuseeland, nachdem er bereits ­einige Auftritte in Europa absolviert hat. 2027 steht ein ­festes Engagement in Las ­Vegas (USA) an. Er sagt: «Stillstand ist nichts für mich. Wenn ich nicht auftreten kann, gehe ich die Wände hoch.»