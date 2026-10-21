Alice Schwarzer stellt das Kultmagazin «Emma» ein

Die «Emma» stellt ihr gedrucktes Magazin ein: Die Jubiläumsausgabe zum 50-jährigen Bestehen am 8. Dezember 2026 wird laut Redaktion die letzte sein. Online soll die Marke weiterleben.

Saskia Schär Redaktorin People

Nach genau einem halben Jahrhundert ist Schluss: Das bekannteste feministische Publikumsmagazin im deutschsprachigen Raum, die «Emma», stellt ihr gedrucktes Heft ein. Wie das Redaktionsteam um Gründerin Alice Schwarzer (83) bekannt gab, wird die Ausgabe zum 50-Jahr-Jubiläum am 8. Dezember 2026 gleichzeitig die allerletzte sein.

Seit der Erstausgabe am 26. Januar 1977 erschienen insgesamt 398 Ausgaben mit über 36'000 Seiten Frauen- und Mediengeschichte. Finanzielle Gründe stecken laut der Redaktion nicht hinter dem Aus: Die Auflage sei zwar gesunken, reiche aber noch immer zum Überleben. «Wir müssen nicht aufhören, zumindest nicht aus ökonomischen Gründen.» Stattdessen fehle es an Nachwuchs in der Führungsetage. «Wir haben immer wieder versucht, weitere Kolleginnen in unserem Geiste zu finden, immer wieder auch eine potenzielle Chefredaktorin. Es gibt sie. Aber sie sind, trotz unseres vielfachen Werbens, dann doch lieber in die etablierten Medien gegangen bzw. darin geblieben», heisst es in der Mitteilung.

Zudem sei das langjährige Team schlichtweg erschöpft. «Jede von uns macht die Emma jetzt seit neun bis 50 Jahren. Die erste wollte vor zwei Jahren aussteigen, nach 30 Jahren.»

Website und Archiv bleiben bestehen

Schwarzer und ihre Mitstreiterinnen wollen erhobenen Hauptes gehen, statt leise davonzuschleichen. Ganz verschwinden wird die Marke jedoch nicht: Die Website Emmaonline soll als feministisches Informationsforum weiterbestehen und auch ein Newsletter ist geplant. Zudem zieht das gesamte Redaktionsarchiv der Zeitschrift ins Deutsche Literaturarchiv Marbach um, wo die Geschichte des Blattes ab 2029 erforscht werden kann.