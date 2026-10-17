Für die TV-Adaption von Rebecca Yarros’ «Fourth Wing – Flammengeküsst» sind die Hauptrollen besetzt: Emilio Sakraya soll Xaden Riorson spielen. Die Rolle der Violet Sorrengail geht wohl an die Tochter eines Hollywood-Stars.

Darum gehts Fans feiern Emilio Sakraya als Xaden in «Fourth Wing»

Ewan McGregors Tochter Esther spielt Violet Sorrengail

Die Bestsellerreihe spielt an einer tödlichen Drachenakademie

Sabrina Rhyner Redaktorin People

Das Warten hat ein Ende: Das Fantasy-Phänomen «Fourth Wing – Flammengeküsst» hat endlich ein Gesicht – zumindest laut dem Branchenportal «Deadline». Demnach sind die beiden Hauptrollen in der TV-Adaption von Rebecca Yarros' (45) Bestseller-Reihe besetzt.

Kein Geringerer als der deutsche Schauspieler Emilio Sakraya (30) soll in die Rolle des Xaden Riorson schlüpfen. An seiner Seite soll Esther McGregor (24), Tochter von Hollywood-Star Ewan McGregor, als Violet Sorrengail ums Überleben kämpfen. Amazon kommentiert entsprechende Berichte nicht.

Ein tödliches Internat und eine komplizierte Liebesgeschichte

«Fourth Wing» entführt in die erbarmungslose Welt der Basgiath-Kriegsakademie, in der eine knallharte Regel herrscht: Abschluss oder Tod. Die 20-jährige Violet Sorrengail hatte eigentlich ein ruhiges Leben unter Gelehrten geplant. Doch ihre Mutter – eine eiskalte Generälin – zwingt sie stattdessen in das tödliche Auswahlverfahren der Drachenreiter.

Dort trifft Violet auf Xaden Riorson. Als Sohn eines hingerichteten Rebellenführers hat Xaden jeden Grund, die Generalstochter zu hassen. Ob aus der tiefen Feindschaft womöglich mehr wird, verraten die mittlerweile drei Bände der «Flammengeküsst»-Reihe.

Vom Teenie-Schwarm zum Fantasy-Hero

Sakraya feierte seinen Durchbruch mit den «Bibi & Tina»-Kinofilmen, in denen er als Tarik Schmüll unzählige Teenie-Herzen höherschlagen liess. Zuletzt sorgte er auch abseits der Leinwand für Schlagzeilen, etwa durch seine kurze Beziehung mit der spanischen Sängerin Rosalía (34).

Gerüchte, dass der 30-Jährige die Rolle des Xaden übernehmen könnte, gab es schon länger. Vor allem, nachdem er beim Schmökern in der Buchvorlage gesichtet worden war. Die Besetzung von Sakraya und McGregor ruft online gemischte Reaktionen hervor. Während sich die einen total begeistert zeigen, kritisieren die anderen die Auswahl. Insbesondere an den Körpergrössen von Sakraya und McGregor stören sie sich: Er sei mit seinen 182 Zentimetern zu klein, sie mit ihren 170 Zentimetern zu gross.

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Prominenter Hype um die Bestseller

Auch bei den Promis stehen die Bücher hoch im Kurs. So schwärmt etwa «Stranger Things»-Star Maya Hawke (28) im Podcast «Good Hang with Amy Poehler» offen davon, wie tief sie in der Welt von Basgiath versunken sei. Auch «Buffy»-Legende Sarah Michelle Gellar (49) teilte ihre Faszination bereits auf Instagram. Und selbst wer sonst in anderen Romantasy-Welten unterwegs ist – wie Profitänzerin Christina Hänni (36) –, dürfte an dieser Adaption kaum vorbeikommen.