Das wurde aus «American Diner»-Star Ellen Barkin

Ellen Barkin war ein gefeierter Filmstar, heiratete dann einen der reichsten Männer. Die Scheidung kostete sie fast die Karriere.

Darum gehts Ellen Barkin wurde 1982 mit «American Diner» berühmt

2000 heiratete sie Milliardär Ronald Perelman

Die Scheidung und ihr Alter bremsten ihre Karriere

Dominik Hug

Die Mutter arbeitete im Spital, der Vater für ein Chemieunternehmen: Dass ihre Tochter mal eine berühmte Schauspielerin werden würde, hätten die Eltern wohl nie gedacht.

Ihre ersten Auftritte hatte ­Ellen Barkin (72) als Teenager in kleinen Theatern in New York. 1982 bekam sie ihre erste Filmrolle: «American Diner» wurde ein Hit. Kurz darauf drehte sie «The Big Easy – Der grosse Leichtsinn» und wurde endgültig zum Star. Es folgten weitere Kassenknüller wie «Sea of Love» mit Al Pacino (86), «Johnny Hand­some» mit ­Mickey Rourke (74) und «This Boy’s Life» mit Leonardo Di­Caprio (51). Ihre markante Nase und ihr schiefes Lächeln würden sie von den anderen, oftmals makellosen Hollywood-Frauen unterscheiden, erklärte Barkin einst ihr Erfolgsgeheimnis.

Hässliche Scheidung

Mit Schauspielkollege ­Gabriel Byrne (76) gründete sie in den 1990er-Jahren eine Familie. Doch die Ehe zerbrach. 2000 heiratete sie den Milliardär Ronald Perelman (83), der zu den reichsten Amerikanern gehört. Sechs Jahre ­dauerte diese Ehe. Die Scheidung war hässlich und zog einen jahrelangen Rechtsstreit nach sich. Barkins Karriere kam deswegen ins Stocken, sie erhielt nur noch kleine Rollen angeboten. Sie sei verrückt gewesen, einen so reichen Typen zu heiraten, meinte sie später. Sie hätte das gar nicht nötig gehabt.

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Danach verliebte sich Barkin in den 30 Jahre jüngeren Filmemacher Sam Levinson (41). Die Liaison sorgte für viel Aufsehen. «Ich will mit jemandem zusammen sein, der mich gut behandelt und mich liebt – unab­hängig davon, wie alt er ist», erklärte sie die Beziehung, die jedoch auch nur drei Jahre dauerte.

Als ältere Schauspielerin habe man es nicht leicht, sagt die 72-Jährige heute. «Ich erlebe täglich am eigenen Leib, wie es ist, wenn man in diesem ­Alter nicht mehr gefragt ist.» Zuletzt habe sie zwar wieder etwas konstanter gearbeitet, so etwa in der Verbrecher-Serie «Animal Kingdom». Davor aber habe sie jahrelang keinen einzigen Job bekommen.

Die Kinder sind längst ausgezogen, die grossen Film­rollen bleiben aus. Und so beschäftigt Ellen Barkin in diesen Tagen vor allem eine Frage: «Was ist jetzt meine Hauptaufgabe im Leben?»