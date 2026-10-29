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Film von 1964
Elke Sommer spielt in «A Shot in the Dark»

Die deutsche Schauspielerin Elke Sommer ist tot. Sie starb im Alter von 85 Jahren – nur drei Monate nach ihrem Ehemann Wolf Walther.
Publiziert: vor 32 Minuten
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