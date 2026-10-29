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Elke Sommer spielt in «A Shot in The Dark»
Film von 1964
Elke Sommer spielt in «A Shot in the Dark»
Die deutsche Schauspielerin Elke Sommer ist tot. Sie starb im Alter von 85 Jahren – nur drei Monate nach ihrem Ehemann Wolf Walther.
Publiziert: vor 32 Minuten
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