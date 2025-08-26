Ex-Kinderstar Amanda Bynes (39) zeigt auf Tiktok ihre aufgespritzten Lippen. Die einst erfolgreiche Schauspielerin kämpfte mit Substanzmissbrauch und mentalen Problemen. Bynes ist nicht der einzige Kinderstar mit schwierigem Erwachsenenleben.

Der einstige Kinderstar Amanda Bynes (39) hat dem Schönheitsstudio einen Besuch abgestattet. Das Bild ihrer frisch aufgespritzten Lippen teilt die US-Amerikanerin auf ihrem Tiktok-Kanal. Wer die Schauspielerin noch aus den Nuller-Jahren kennt, wo sie mit Filmen wie «She's the Man» oder «Was Mädchen wollen» kennt, wird sie kaum noch wiedererkennen.

Von der aufgestellten jungen Frau ist nicht mehr viel übrig. Nach ihren grossen Kinoerfolgen hatte sie mit Substanzmissbrauch und mentalen Problemen zu kämpfen, was sich auch an ihrer Optik zeigt. Durch Depressionen hat sie gut 10 Kilogramm zugenommen, die sie nun mithilfe der Abnehmspritze bekämpfen will. Auch hat sie sich bereits dem einen oder anderen kleineren Eingriff unterzogen, so beispielsweise einer Augenlidstraffung, was gemäss ihren eigenen Aussagen auf Instagram «die beste Entscheidung» für ihr Selbstbewusstsein gewesen sei.

Auch diese Kinderstars fielen tief

Bynes ist bei weitem nicht der einzige Kinderstar, der im Erwachsenenalter mit vielseitigen Problemen zu kämpfen hat. Seien es Drogen, Alkohol oder auch Depressionen und Angstzustände. Bei den Männern ist das bekannteste Beispiel wohl Macaulay Culkin (45), der durch seine Rolle in «Kevin – Allein zu Haus» zum absoluten Star mutierte. Danach folgte der grosse Absturz. Erst in den vergangenen sieben Jahren konnte sich Culkin aus seinem Tief befreien – dank seiner Freundin Brenda Song (37). Mittlerweile ist er Vater von zwei Kindern und hat gar seinen eigenen Stern auf dem Walk of Fame in Hollywood.

Der imaginäre Pokal der traurigsten Abstürze bei weiblichen Kinderstars könnte man wohl Britney Spears (43) überreichen – gefeiert als Mitglied des «Mickey Mouse Club», gehyped als absoluter Popstar mit ihrem Kulthit «Baby One More Time». Spears wuchs nicht nur vor den Augen der breiten Öffentlichkeit auf, sondern stürzte auch vor ihr ab. Ihr Ausraster mit anschliessend selbst verpasster Glatze ging in die Geschichte der Populärkultur ein.

Die Folge ihres Ausrasters im Februar 2007 war die dreizehnjährige Vormundschaft durch ihren Vater Jamie Spears (73). Im November 2021 wurde sie schlussendlich beendet, woran auch die #FreeBritney-Bewegung beteiligt war. Inwiefern die Sängerin davon wirklich profitiert hat, ist fraglich, postet sie seither doch sehr verstörende und freizügige Tanzvideos auf Instagram – Messer inklusive.

