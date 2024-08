Amanda Bynes präsentiert in Los Angeles ihren neuen Look. Trotz früherer Drogenprobleme und einer Augen-OP fühlt sie sich nun besser. Sie verzichtete auf eine Doku-Teilnahme über den Nickelodeon-Missbrauch.

1/6 Amanda Bynes wurde durch eine Kinderserie zum Star.

Fynn Müller People-Redaktor

Amanda Bynes (38) ist kaum wiederzuerkennen: Die ehemalige Kinderdarstellerin, die durch die Serie «Was Mädchen wollen» berühmt wurde, zeigt auf den Strassen von Los Angeles ihren neuen Look.

Ihre jugendliche Ausstrahlung und ihr komödiantisches Talent machten sie 2003 zum Liebling der Fans. Doch hinter den Kulissen kämpfte Amanda mit persönlichen Problemen, die zu ihrem Rückzug aus der Öffentlichkeit führten.

Sie gab offen zu, dass sie mit Drogenmissbrauch zu kämpfen habe. Die einst so fröhliche und lebhafte Schauspielerin schien sich immer weiter von dem Mädchen zu entfernen, das das Publikum einst liebte.

Bynes hat sich unters Messer gelegt

Bereits letztes Jahr bezog Bynes auf Instagram Stellung bezüglich ihres neuen Looks und mögliche Operationen. «Ich habe online gelesen, dass ich wohl einen neuen Look habe – ich habe darüber nie offen gesprochen, aber ich hatte tatsächlich eine Blepharoplastik-Operation an den Hautfalten in meinen Augenwinkeln», verriet sie.

Den Eingriff bereue sie nicht: Es sei eines der besten Dinge, die sie für ihr Selbstbewusstsein habe tun können. «Ich fühle mich dadurch viel besser in meiner Haut», sagte sie.

Unterdessen lehnte Bynes kürzlich ab, an der Doku-Serie «Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV» teilzunehmen, die Missbrauchsvorwürfe bei Nickelodeon aufdeckte. Eine Quelle teilte TMZ mit, dass Bynes für ihre Zeit bei Nickelodeon dankbar sei und nicht das Gefühl habe, etwas beitragen zu können.

