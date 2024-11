1/5 Dame Maggie Smith ist am 27. September im Alter von 89 Jahren verstorben. Foto: keystone-sda.ch

Auf einen Blick Dame Maggie Smith wurde nach ihrem Tod beerdigt

Die Gedenkfeier war warmherzig, lustig und voller Liebe

Mehr als einen Monat nach ihrem Tod ist die britische Schauspielerin Dame Maggie Smith (1934-2024) laut britischer Medienberichte beerdigt worden. Smith war am 27. September im Alter von 89 Jahren in einem Krankenhaus verstorben. Die Gedenkfeier habe am 4. November im englischen Richmond stattgefunden.

Die «Daily Mail» berichtet von einer intimen Gedenkfeier, an der Familie, Freunde und enge Kollegen teilgenommen haben sollen. Das britische Boulevardblatt habe mit mehreren Gästen gesprochen.

Eine wunderschöne Zeremonie voller Wärme

Eine Person habe die Zeremonie als «wunderschön, warm und voller Lachen» beschrieben. Ein anderer Gast habe die Feier als «schönen Abschied von Maggie Smith» bezeichnet. Die Verabschiedung «war warmherzig und lustig, voller Liebe und brillanter Lobreden», wird berichtet. Alle Anwesenden hätten Kirchenlieder lautstark mitgesungen. Es sei «ergreifend, aber nicht traurig» gewesen.

Die Gäste bekamen demnach Heftchen ausgehändigt, auf deren Vorderseite ein Kindheitsbild der verstorbenen Schauspielerin abgedruckt war. «In liebevoller Erinnerung an Dame Margaret Natalie Smith» war darauf zu lesen, wie ein Foto, das «Daily Mail» vorliegt, zeigt.

2008 wurde bei Smith Brustkrebs diagnostiziert

Ihre Familie hatte der BBC Ende September mitgeteilt, dass Maggie Smith im Alter von 89 Jahren verstorben ist. Sie war von 1967 bis 1975 mit dem Schauspieler Robert Stephens (1931-1995) verheiratet, aus der Ehe stammen ihre beiden Söhne Toby Stephens (55) und Chris Larkin (57). Von 1975 bis zu dessen Tod im Jahr 1998 war sie in zweiter Ehe mit dem Drehbuchautor Beverley Cross (1931-1998) verheiratet.

2008 wurde bei der Schauspielerin Brustkrebs diagnostiziert. Die zweifache Oscarpreisträgerin war unter anderem durch zahlreiche Theaterproduktionen sowie Filme und Serien – darunter die «Harry Potter»-Filme und «Downton Abbey» – bekannt.