In seinem Podcast teilt Ex-Disney-Star Dylan Sprouse eine erschreckende Erkenntnis. Dank eines Gentest will er herausgefunden haben, warum es in seiner Familie immer wieder Zwillinge wie ihn und Bruder Cole gibt.

Sophie Ofer Redaktorin People

In der Verwandtschaft der Sprouse-Brüder, bekannt aus der Disney-Serie «Hotel Zack & Cody», finden sich aussergewöhnlich viele Zwillinge wie sie – mehr als sieben Paare zählen zu ihrer erweiterten Familie. Den Grund für dieses genetische Muster deckte Dylan Sprouse kürzlich offenbar selbst auf und sprach darüber in seinem Podcast «Wildmen».

Der ehemalige Disney-Darsteller, der erst Anfang September gemeinsam mit seiner Ehefrau, Supermodel Barbara Palvin (33), seine erste Tochter Sylvie willkommen hiess, recherchierte über die Plattform Ancestry die Wurzeln seiner Herkunft. «Ich habe seltsamerweise viele Familienmitglieder gefunden, die ich nie zuvor getroffen hatte, weil die Familie meines Vaters ziemlich zersplittert ist», erzählt er in dem Podcast. «Ich habe angefangen, mit ihnen zu reden, zu vergleichen und die Unterschiede herauszuarbeiten», so Sprouse.

«Handelt sich um dieselbe Familie»

Dabei rekonstruierte er die ungewöhnliche Verbindung zweier Familienzweige: Bereits im 19. Jahrhundert, zur Zeit des kalifornischen Goldrausches, hatten sich die Wege der Ahnen seiner Mutter und seines Vaters gekreuzt. Nach einer späteren Trennung der Verbindungslinien schloss sich der Kreis erst wieder bei seinen Eltern. «Meine Eltern heirateten in der letzten Generation erneut», erklärte Sprouse und fügte hinzu: «Um es kurz zu machen: Cole und ich sind Kinder von Inzest.»

Diese historische Überschneidung soll nun auch die Erklärung für die auffallende Häufung von Zwillingsgeschwistern liefern. Während der Schauspieler bislang annahm, die Veranlagung entstamme rein der mütterlichen Linie – dort lassen sich allein sieben Zwillingspaare über vier Generationen nachweisen –, stiess er väterlicherseits überraschend auf eineiige Zwillinge unter den Onkeln seines Vaters. «Der Grund, warum wir so viele Zwillinge haben, ist, dass es sich um dieselbe Familie handelt», lautet sein Fazit nach dem Gentest.

Sein Zwillingsbruder Cole reagierte auf die Erkenntnis allerdings wenig begeistert. Als Dylan ihm die Neuigkeit am Telefon mitteilte, habe dieser sofort aufgelegt.