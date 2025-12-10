Trauer um den amerikanischen Opernsänger Jubilant Sykes: Er ist nach einem Messerangriff in seinem Haus gestorben, unter Tatverdacht steht der Sohn des Musikstars.

Darum gehts Opernsänger Jubilant Sykes stirbt nach Messerangriff in seinem Haus

Sohn des Musikstars unter Tatverdacht, wurde ohne Zwischenfälle festgenommen

Jubilant Sykes, ein für den Grammy nominierter Opernsänger, ist am Montag in seinem Haus in Santa Monica, Kalifornien, nach einem Messerangriff gestorben. Das teilte die Polizei mit. Sykes wurde 71 Jahre alt. Unter Tatverdacht steht angeblich der 31-jährige Sohn des Musikstars.

Verletzungen deuten auf Messerattacke hin

Die Polizei reagierte am Montagabend auf einen Notruf von einer Person aus dem Haus, die einen «laufenden Überfall» meldete, wie die Polizei von Santa Monica in ihrer Erklärung mitteilte. «Die Beamten trafen schnell ein und nahmen Kontakt mit dem Anrufer auf, der sie in das Haus führte. Im Inneren des Hauses fanden die Beamten einen erwachsenen Mann, den 71-jährigen Jubilant Sykes, mit schweren Verletzungen, die auf eine Messerattacke hindeuteten», heisst es in dem Statement weiter.

Ein Verdächtiger, demnach der Sohn des Opfers, sei in dem Haus aufgefunden «und ohne Zwischenfälle in Gewahrsam genommen» worden, so die Polizei. Jubilant Sykes sei noch am Tatort für tot erklärt worden. Die Umstände des Vorfalls werden weiter von der Behörde untersucht. Der Verdächtige werde wegen Mordes angeklagt, und der Fall der Staatsanwaltschaft des Bezirks Los Angeles zur Prüfung vorgelegt.

Jubilant Sykes trat in den grossen Häusern auf

Jubilant Sykes stammt aus Los Angeles. Er trat im Laufe seiner Karriere in zahlreichen grossen Veranstaltungsorten weltweit auf, unter anderem in der Metropolitan Opera, der Carnegie Hall, dem Kennedy Center, dem Apollo Theater, der Hollywood Bowl oder der Deutschen Oper Berlin.

Eine Grammy-Nominierung erhielt er für sein Mitwirken an Leonard Bernsteins «Mass». Sykes war auch als Schauspieler tätig, er war etwa in Peter Cousens' «Freedom» (2014) an der Seite von Cuba Gooding Jr. und Matt Greens «The Descent» (2023) zu sehen. In verschiedenen Musicals wirkte Jubilant Sykes ebenfalls mit.