DE
FR
Abonnieren

Diogo Jota, Ozzy Osbourne und Alfred Heer
Diese Prominenten-Tode haben 2025 bewegt

2025 sind viele bekannte Personen von uns gegangen. Von Politiker, Sportler, Schauspieler bis zu Sängern und Forschern. Wir erinnern uns in diesem Video an sie.
Publiziert: 14:05 Uhr
Kommentieren
People International
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen