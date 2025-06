Erste Gäste treffen ein

Von Saskia Schär

Die ersten hochkarätigen Namen auf der Gästeliste sind in der Lagunenstadt eingetroffen. Das zeigen Aufnahmen aus Venedig. So spazieren Ivanka Trump (43) und Ehemann Jared Kushner (44) Hand in Hand am Bootssteeg, bevor es auf das Wassertaxi geht. Bei einem weiteren Gast handelt es sich um die Designerin Diane von Fürstenberg (78). Sie zeigte sich bestens gelaunt am Flughafen Marco Polo in Venedig.

Nebst ihr ist auch der US-amerikanische Sänger und Songwriter Justin Jesso (31) bereits vor Ort. Dies zeigen nicht nur Paparazzi-Bilder von ihm, sondern ist auch auf seinem Instagram-Profil ersichtlich.

1/10 Ivanka Trump und ihr Ehemann Jared Kushner sind gelandet. Foto: AFP

Bereits seit Sonntagabend ist US-Investor Bill Miller in der Stadt der über 400 Brücken. Zumindest liegt seine Yacht Arience seit da im Hafen. Wer wissen will, wie es darin aussieht, dem sei das Video seines einstigen Deckhands Jared Watney empfohlen.