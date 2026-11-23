Auf Instagram teilt Dieter Nuhr eine traurige Nachricht: Der Kabarettist hat Krebs. Da er sich nun einer Behandlung unterzieht, muss er zahlreiche Auftritte absagen.

Sophie Ofer Redaktorin People

«Ich habe heute mal eine unangenehme Nachricht», beginnt Dieter Nuhr (66) seinen Post auf Instagram. «Bei mir wurde das Hodgkin-Lymphom diagnostiziert.» Das Hodgkin-Lymphom ist eine bösartiger Tumor des lymphatischen Systems. «Das ist, auch wenn der Name übel klingt, sehr gut heilbar», so Nuhr. Das Hodgkin-Lymphom zählt zu den vergleichsweise gut behandelbaren Krebserkrankungen. «Ich muss allerdings eine Therapie machen», so Nuhr.

Um sich Zeit für die Behandlung nehmen zu können, müsse er ab sofort alle Auftritte und Sendungen bis zum Frühjahr absagen. Auch der geplante Jahresrückblick entfalle somit. «Eieiei! Das passt mir gar nicht. Habe so viel Material», schreibt Nuhr. Es fällt ihm merklich schwer, die Termine abzusagen.

Doch von Nuhrs Beitrag strömen auch Kraft und Zuversicht aus: «Aber es hätte schlimmer kommen können. Ich ziehe das jetzt durch, räume in den Innereien auf, und dann freue ich mich auf den Neustart!»

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Die Fans stehen ihm bei

Von seinen Fans erfährt Nuhr volle Unterstützung. «Gute Besserung! Wir warten auf sie», schreiben User verständnisvoll in den Kommentaren. «Alles Gute, lieber Dieter. Schau, dass du schnell wieder gesund wirst.»

User schreiben etwa: «Wir werden Ihren Jahresrückblick alle vermissen, aber das Wichtigste ist Ihre Gesundheit», oder: «Kämpfen Sie mit voller Kraft und positiver Energie und kommen dann noch stärker zurück!»