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Dieter Bohlen über Demos
«Wehrt euch! Lasst euch nicht alles gefallen!»

Dieter Bohlen äussert sich auf seinem Instagram-Kanal zu den landesweiten Protesten gegen die Wehrpflicht in Deutschland.
Publiziert: vor 23 Minuten
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