Carmen Geiss (60) meldet sich mit einem Spital-Selfie auf Instagram. Die Millionärin hat ein 10 cm langes Hämatom am Gehirn, das operativ behandelt werden muss. Carmen Geiss bleibt trotz allem optimistisch und behält ihren Humor.

Saskia Schär Redaktorin People

Carmen Geiss (60) meldet sich mit einem Spital-Selfie bei ihren Fans auf Instagram. «Ihr Lieben, ich möchte euch etwas sehr Persönliches mitteilen: Bei mir wurde ein 10 cm langes und 11 mm breites Hämatom am Gehirn festgestellt», schreibt sie dazu und liefert auch gleich die Erklärung, wie es dazu kommen konnte, mit. «Vor einigen Tagen habe ich in der Schnelligkeit eine Treppenstufe übersehen. Da ich beide Hände voll bepackt hatte, bin ich ungebremst auf meine rechte Seite geknallt. Dabei habe ich mir das Hämatom zugezogen, welches jetzt operativ behandelt werden muss».

Keine einfache Situation für die Millionärin. «Aber ich gehe mit viel Vertrauen in die Ärzte und mit der Unterstützung meiner Familie in diese Zeit», so die Millionärin weiter. Trotz dem bevorstehenden Eingriff hat sie ihren Humor nicht verloren. «Viele Hater haben ja immer gesagt, ich soll mir lieber das Gehirn statt das Gesicht operieren lassen. Vielen Dank, diese Empfehlung nehme ich jetzt an.»

«Liebe dich so sehr»

Zum Schluss ihres Statements findet die zweifache Mutter dann wieder ernstere Worte. «Ich bin eine Kämpferin und mit der Liebe meiner Familie, meiner Freunde und meiner wahren Fans stehe ich das durch. Danke, dass ihr an meiner Seite seid.»

Den Post veröffentlichte Carmen Geiss am Montagabend um 17 Uhr. Eine Viertelstunde später kommentierte Tochter Davina Geiss (22) bereits Folgendes: «Bin so glücklich, dass alles gut gelaufen ist. Liebe dich so sehr». Es scheint also, als wäre der Eingriff den Worten Davina Geiss' nach bereits erfolgreich durchgeführt worden.