Stefan Mross spricht über seine Kinder

Über seine Kinder spricht Stefan Mross nur selten. Nun hat der Sänger und Moderator in seiner ARD-Sendung «Immer wieder sonntags» eine herzliche Liebeserklärung an seinen Nachwuchs gemacht.

Aurelia Schmidt Redaktorin People

Stefan Mross' (48) Liebesleben gibt immer zu reden: Ob es die Trennung von seiner letzten Liebe Anna-Carina Woitschack (31) war, oder seine früheren Ehen mit Susanne Schmidt (41) und Stefanie Hertel (45) – die Schlagzeilen sind vorprogrammiert. Doch wenn es um seine drei Kinder, Johanna (22), Paula (10) und Valentin (7), geht, hielt sich der Moderator bisher bedeckt. Nun hat der Gastgeber der beliebten ARD-Show «Immer wieder sonntags» über seine Lebensaufgabe als Vater gesprochen und warme Worte an seine Kinder gerichtet.

Die Tür steht für seine Kinder immer offen

Als ein Vater-Tochter-Duo in der Sendung den Song «Schau mal herein» von Bernd Clüver (1948–2011) und Marion Maerz (81) performen sollte, wird der dreifache Vater plötzlich sentimental. «Da geht es darum, dass die Türen immer offenstehen. Egal für wen – für seine Kinder», erklärt Stefan Mross die Bedeutung des Liedes. «Das ist auch bei mir so – muss ich ganz ehrlich sagen. Wäre ja schlimm, wenn es nicht so wäre.» Und dann, als wäre es ein persönlicher Appell an seine Kinder, fügt Mross an: «Kommt vorbei. Wir reden über uns, wie geht es euch so?», so Mross. Manchmal wolle man einfach nur Danke sagen.

Wie oft Stefan Mross seine Kinder sieht, ist nicht bekannt. Nur: Seine älteste Tochter Johanna wuchs bei ihrer Mutter Stefanie Hertel auf und auch die beiden Kinder aus seiner zweiten Ehe blieben nach der Trennung bei der Mutter. Susanne Schmidts neuer Ehemann Daniel soll Paula und Valentin ein guter Stiefvater sein.

Nach seiner dritten gescheiterten Ehe mit Anna-Carina Woitschack hat sich der Sänger und Moderator erneut verliebt: Eva Luginger (36), heisst Mross' neue Lebensabschnittsgefährtin. Drama um seine neuste Liaison gab es bereits genug: Luginger war einst die beste Freundin von Stefan Mross' Ex-Frau Woitschack.