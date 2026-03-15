DE
FR
Abonnieren
So wird entschieden, wer einen Oscar bekommt
2:29
Ausgeklügeltes System:So wird entschieden, wer einen Oscar bekommt

Die Nacht der Filme
Die 98. Oscarverleihung – jetzt im Liveticker

Die 98. Oscarverleihung startet in wenigen Stunden in Los Angeles. Blick tickert live und hält dich die ganze Nacht mit Infos und viel Witz auf dem Laufenden.
Publiziert: vor 42 Minuten
|
Aktualisiert: vor 3 Minuten
Kommentieren
1/5
Rose Byrne auf dem roten Teppich der 98. Oscarverleihung. Sie ist für einen Academy-Award nominiert.
Foto: keystone-sda.ch
RMS_Portrait_AUTOR_884.JPG
Silja AndersRedaktorin People
vor 41 Minuten

Wie feiert ihr die Oscar-Nacht?

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
vor 6 Minuten

Wer ist denn dieser kleine Knirps?

Jacobi Jupe ist auf dem roten Teppich angekommen. Wer jetzt sich jetzt fragt «Wer?», spricht mir ehrlich gesagt aus der Seele. Erwähnt werden sollte er trotzdem, denn der junge Mann ist gerade einmal 12 Jahre alt und schon an den Academy-Awards. Wieso? Er spielt im nominierten Film «Hamnet» mit. Hat der ein Glück, dass es in Los Angeles erst Nachmittags ist und die Verleihung daher nicht mit seiner Schlafenszeit kollidieren dürfte. Ob er morgen direkt wieder in die Schule geht?

Foto: FilmMagic
vor 10 Minuten

Milo Manheim, Mr. Flynn Rider höchstpersönlich

Milo Manheim ist vielen vielleicht kein Begriff. Er ist aber wichtig genug, um an den Oscars über den roten Teppich zu laufen. Und für alle Disney-Fans da draussen (mich mit eingeschlossen) dürfte er kürzlich ein wenig wichtiger geworden sein. Der 25-Jährige wurde nämlich als Flynn Rider – pardon, Eugene Fitzherbert – in der Realverfilmung zu Disneys «Tangled» gecastet.

Foto: FilmMagic
vor 13 Minuten

Rose Byrne ist Eleganz pur

Der Moment gehört ihr: Rose Byrne, nominiert als beste Hauptdarstellerin, macht ihren Auftritt auf dem roten Teppich – und wie. In einer tiefschwarzen Robe mit floralen Details und dem perfekten Hauch Rot auf den Lippen verkörpert sie genau das, was guten Stil ausmacht: Eleganz mit Charakter. Nominiert ist sie übrigens für einen Film mit dem klangvollen Namen: «If I Had Legs I’d Kick You». Hoffentlich muss sie an diesem Abend niemanden treten. Mit den Absätzen (die sie unter Garantie anhat) könnte das weh tun.

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
vor 17 Minuten

Na, gewusst?

Teste dein Wissen rund um die Oscars mit unserem Quiz. Wenn du die Fragen richtig hast, gibts zwar keinen Academy-Award, aber die Genugtuung, dass du ziemlich clever in Sachen Oscars bist. Das ist doch fast genauso gut!

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
vor 21 Minuten

Es wird heiss auf dem Eis – äh – roten Teppich

Hudson Williams brachte mit seiner Serie «Heated Rivalry» trotz Eishockey-Thematik die Herzen der Fans zum Schmelzen. Jetzt ist er auf dem roten Teppich der Oscars angekommen, und alle Augen sind auf ihn gerichtet. Seit seinem umjubelten Filmdebüt kennt seine Karriere nur eine Richtung: steil nach oben. Der Mann ist gerade der absolute Liebling des Publikums.

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
vor 38 Minuten

Was sind eigentlich die Oscars?

Die Oscars – eigentlich Aca­de­my-Award genannt – werden jedes Jahr in Los Angeles verliehen. Heute heisst es bereits zum 98. Mal: «And the Oscar goes to ...» Doch wieso werden sie im allgemeinen Sprachgebrauch Oscars genannt? Das und weitere spannende Fakten rund um die Academy-Awards gibts hier.

vor 42 Minuten

Willkommen zur Oscar-Nacht

Herzlich Willkommen zu den diesjährigen Oscars! Blick tickert die ganze Nacht live mit. Der rote Teppich ist in Los Angeles bereits ausgerollt und die ersten B- und C-Promis dürfen schon im Blitzlichtgewitter posieren!

Ende des Livetickers
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen