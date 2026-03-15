Wie feiert ihr die Oscar-Nacht?
Wer ist denn dieser kleine Knirps?
Jacobi Jupe ist auf dem roten Teppich angekommen. Wer jetzt sich jetzt fragt «Wer?», spricht mir ehrlich gesagt aus der Seele. Erwähnt werden sollte er trotzdem, denn der junge Mann ist gerade einmal 12 Jahre alt und schon an den Academy-Awards. Wieso? Er spielt im nominierten Film «Hamnet» mit. Hat der ein Glück, dass es in Los Angeles erst Nachmittags ist und die Verleihung daher nicht mit seiner Schlafenszeit kollidieren dürfte. Ob er morgen direkt wieder in die Schule geht?
Milo Manheim, Mr. Flynn Rider höchstpersönlich
Milo Manheim ist vielen vielleicht kein Begriff. Er ist aber wichtig genug, um an den Oscars über den roten Teppich zu laufen. Und für alle Disney-Fans da draussen (mich mit eingeschlossen) dürfte er kürzlich ein wenig wichtiger geworden sein. Der 25-Jährige wurde nämlich als Flynn Rider – pardon, Eugene Fitzherbert – in der Realverfilmung zu Disneys «Tangled» gecastet.
Rose Byrne ist Eleganz pur
Der Moment gehört ihr: Rose Byrne, nominiert als beste Hauptdarstellerin, macht ihren Auftritt auf dem roten Teppich – und wie. In einer tiefschwarzen Robe mit floralen Details und dem perfekten Hauch Rot auf den Lippen verkörpert sie genau das, was guten Stil ausmacht: Eleganz mit Charakter. Nominiert ist sie übrigens für einen Film mit dem klangvollen Namen: «If I Had Legs I’d Kick You». Hoffentlich muss sie an diesem Abend niemanden treten. Mit den Absätzen (die sie unter Garantie anhat) könnte das weh tun.
Na, gewusst?
Teste dein Wissen rund um die Oscars mit unserem Quiz. Wenn du die Fragen richtig hast, gibts zwar keinen Academy-Award, aber die Genugtuung, dass du ziemlich clever in Sachen Oscars bist. Das ist doch fast genauso gut!
Es wird heiss auf dem Eis – äh – roten Teppich
Hudson Williams brachte mit seiner Serie «Heated Rivalry» trotz Eishockey-Thematik die Herzen der Fans zum Schmelzen. Jetzt ist er auf dem roten Teppich der Oscars angekommen, und alle Augen sind auf ihn gerichtet. Seit seinem umjubelten Filmdebüt kennt seine Karriere nur eine Richtung: steil nach oben. Der Mann ist gerade der absolute Liebling des Publikums.
Was sind eigentlich die Oscars?
Die Oscars – eigentlich Academy-Award genannt – werden jedes Jahr in Los Angeles verliehen. Heute heisst es bereits zum 98. Mal: «And the Oscar goes to ...» Doch wieso werden sie im allgemeinen Sprachgebrauch Oscars genannt? Das und weitere spannende Fakten rund um die Academy-Awards gibts hier.
Willkommen zur Oscar-Nacht
Herzlich Willkommen zu den diesjährigen Oscars! Blick tickert die ganze Nacht live mit. Der rote Teppich ist in Los Angeles bereits ausgerollt und die ersten B- und C-Promis dürfen schon im Blitzlichtgewitter posieren!