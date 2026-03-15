Wer ist denn dieser kleine Knirps?

Jacobi Jupe ist auf dem roten Teppich angekommen. Wer jetzt sich jetzt fragt «Wer?», spricht mir ehrlich gesagt aus der Seele. Erwähnt werden sollte er trotzdem, denn der junge Mann ist gerade einmal 12 Jahre alt und schon an den Academy-Awards. Wieso? Er spielt im nominierten Film «Hamnet» mit. Hat der ein Glück, dass es in Los Angeles erst Nachmittags ist und die Verleihung daher nicht mit seiner Schlafenszeit kollidieren dürfte. Ob er morgen direkt wieder in die Schule geht?