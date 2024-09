Am Samstag gaben sich Prinzessin Märtha Louise von Norwegen und der selbsternannte Schamane Durek Verrett in Geiranger (Norwegen) das Jawort. Die Hochzeit machte im Vorfeld bereits Schlagzeilen und das Drama hörte auch mit der Vermählung nicht auf.

1/13 Die norwegische Prinzessin Märtha Louise und ihr Mann Durek Verrett winken den Wartenden kurz nach ihrer Eheschliessung.

Berit-Silja Gründlers Redaktorin People

Sie startete im strömenden Regen und endete mit einem Affront an die Familie der Braut: die Hochzeit zwischen der norwegischen Prinzessin Märtha Louise (52) und dem Schamanen Durek Verrett (49). Drei Tage dauert die Party: Angefangen am Freitag mit einer Bootsfahrt durch den Geirangerfjord im Westen Norwegens, über eine Salsa-Party hin zum Höhepunkt – der Trauung des Paares vor 350 Gästen in einem Luxushotel.

Die Verbindung zwischen der norwegischen Prinzessin und ihrem Ehemann sorgte sowohl bei Royal-Fans als auch bei der norwegischen Königsfamilie für schlechte Stimmung. Zum einen hielt das Paar nicht mit Informationen zu seinem Sexualleben hinter dem Berg, zum anderen liessen Märtha Louise und Durek Verrett norwegische Medien und das Volk links liegen. Sie verkaufen die Bilder der Festivitäten an das spanische Magazin «Hello!» und den Streamingriesen Netflix.

Royals fahren auf separater Jacht

Die Königsfamilie erschien dennoch geschlossen: das Königspaar Harald und Sonja (87) sowie Kronprinz Haakon mit Mette-Marit (beide 51) und den Kindern Ingrid Alexandra (20) und Sverre Magnus (18). Allerdings verbrachten die Royals die Bootstour nicht mit dem Rest der Gäste, sondern gondelten separat auf der Norge, der riesigen Yacht des Königshauses.

Am Morgen der Hochzeit waren die schwedischen Adligen Kronprinzessin Victoria (47) mit ihrem Ehemann Prinz Daniel (50) sowie Prinz Carl Philip (45) und seine Frau Prinzessin Sophia (39) vor Ort. Daneben tummelte sich allerlei aussergewöhnliches Publikum unter den Hochzeitsgästen. Die einen nennen sich Guru, die anderen Herzleserin, die nächsten Medium. Aber auch Designer, Schauspielende und Models feierten mit.

Freunde und Kinder stehen im Fokus

Auf dem Hochzeitsfoto steht das Brautpaar inmitten seiner engsten Freunde und Familie. Die Braut in ihrem elfenbeinfarbenen Kleid der norwegischen Designerin Tina Steffenakk Hermansen, auf dessen dreimeterlanger Schleppe das eigens kreierte Emblem von Märtha Louise und Schamane Derek prangt. Ihr Ehemann und die Brauteltern daneben. So weit, so normal. Auffällig wird es aber, wenn man den Bruder der Braut sucht. Kronprinz Haakon und seine Frau sind in dritter Reihe, hinter ihren Kindern versteckt, die schwedischen Royals gar zuhinterst und kaum zu sehen. Die Freunde des Brautpaars, sowie die Töchter von Märtha Louise stehen dagegen im Fokus.

Einmal mehr drücken die nun Frischvermählten damit aus, dass sie ihren eigenen Weg gehen, auf dem sie sich lieber mit den Menschen umgeben, die ihre Liebe akzeptieren.