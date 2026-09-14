RTLzwei trennt sich von den Geissens

Das kam unerwartet: Wie der deutsche Privatsender RTLzwei in einer Medienmitteilung schreibt, ist nach 500 Folgen «Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie» Schluss. Weiter geht es für die Luxus-Familie bei ProSieben.

Laszlo Schneider Teamlead People-Desk

Schluss, aus, vorbei! Nach 15 Jahren im TV steuern der Kölner Privatsender RTLzwei und die glamouröseste Millionärsfamilie des deutschen Fernsehens auf ein überraschendes Serien-Aus zu. Seit 2011 flimmert «Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie» über die Bildschirme und machte Robert (62), Carmen (61) sowie ihre Töchter Davina (23) und Shania (22) zu absoluten Kult-Stars. Nun trennen sich die Wege. Das geht aus einer offiziellen Pressemitteilung hervor. Gleichzeitig bestätigt der Sender ProSiebenSat.1, dass die Luxus-Familie künftig bei ihm zu sehen sein wird.

Robert Geiss begründet den Schritt in der Mitteilung: «Ich kann als Oberhaupt der Familie ergänzen, dass wir uns weiterentwickeln wollen und uns das Angebot von ProSiebenSat.1 beeindruckt hat.» Zudem betont er den unternehmerischen Ansporn hinter der Entscheidung: «Wie alle unsere Fans wissen, sind wir eine Unternehmerfamilie. Und wer sich nicht immer neu erfindet, bleibt stehen. Von nix kommt eben nix!»

Immerhin: Die Jetset-Familie verabschiedet sich bei RTLzwei nicht leise. Der Sender kündigte eine finale Abschiedsstaffel an, in der ein gigantisches Jubiläum gefeiert wird: Die Geissens knacken dann tatsächlich die magische Marke von 500 Folgen.

Neues Kapitel für den Millionärs-Clan

Ein Schock für die Fans – doch die Beteiligten geben sich versöhnlich. Thorsten Braun, Geschäftsführer von RTLzwei, bedankt sich für die lange Zusammenarbeit: «Zusammen haben wir eine Doku-Soap etabliert, die über viele Jahre ein fester Bestandteil von RTLzwei war und zahlreiche unvergessliche Fernsehmomente hervorgebracht hat. Darauf sind wir stolz.»

Auch Robert und Carmen blicken ohne Groll zurück, schauen aber bereits nach vorne: «RTLzwei war über viele Jahre unsere TV-Heimat. Wir haben in dieser Zeit unglaublich viel erlebt und unser Publikum an vielen besonderen Momenten teilhaben lassen», erklärt das Ehepaar. Sie betonten zugleich: «Jetzt beginnt für uns ein neues Kapitel.» Auch das Spin-off der Töchter («Davina & Shania – We love Monaco») endet damit beim Sender.

Die Geissens bleiben vorerst im TV

Wer nun fürchtet, sofort auf Roberts Sprüche («Rooobert!») und Carmens Gesangseinlagen verzichten zu müssen, kann durchatmen. RTLzwei und der Streamingdienst RTL+ haben noch zahlreiche bereits abgedrehte sowie aktuell entstehende Folgen auf Lager. Der Abschied wird sich also noch über einige Monate hinziehen.