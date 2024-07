Jahrelang fuhren Hollywoodstars an die südfranzösische Küste, chillten im weltbekannten Club 55. Diesen Sommer ist alles anders, viele tummeln sich in Italien.

1/14 Fussball-Legende David Beckham und Designerin Victoria Beckham geniessens in den Weinbergen der Domaine de Peretti della Rocca auf Korsika.

Flavia Schlittler Royal- und People-Expertin

Ganz ehrlich: Wer schaut sich nicht gerne die Bilder von Stars in den Ferien an? Oft zog es sie in den weltbekannten Club 55 in der Nähe des südfranzösischen Jetset-Hotspots St-Tropez, aber diesen Sommer bevorzugen viele andere Destinationen. Und sie lassen ihre Fans daran teilhaben: Zahlreiche Prominente posten in den sozialen Medien, wo sie es sich gut gehen lassen. Über eine halbe Milliarde Follower erreichen allein jene, die im Folgenden erwähnt werden.

Beginnen wir mit Fussball-Ikone David Beckham (49) und seiner Gattin, Designerin Victoria Beckham (50). Sie geniessen ein Dinner mit Rotwein inmitten von Weinbergen auf Korsika. Auf Instagram schwärmt er bei seinen über 88 Millionen Followern: «Wir haben an vielen schönen Orten gegessen, aber wow, Domaine de Peretti della Rocca.»

Auf Anfrage von Blick bestätigt das kleine Hotel mit beheiztem Infinity-Pool über den Reben den Beckham-Besuch. Wie waren die Stargäste? Und gehen die Reservationen nun durch die Decke? Auf diese Fragen lassen sich die Betreiber keine Antwort entlocken. Gut für die Beckhams. Denn sie lieben Diskretion, wenn es um Privates geht. Und das kleine Hotel profitiert von noch nie da gewesener Aufmerksamkeit, was es wohl zur neuen Trenddestination machen wird.

Kylie Jenner trinkt goldenen Martini in Venedig

Beauty-Unternehmerin und Multimillionärin Kylie Jenner (26) hat sich für das Tourismus-Mekka Venedig entschieden. Genüsslich trinkt sie bei rund 30 Grad einen mit Blattgold versehenen Martini. Mit ihren Kindern Stormi (6) und Aire (2) gibts eine Gondelfahrt durch die Kanäle, woran sie ihre 398 Millionen Follower teilhaben lässt. Model-Ikone Claudia Schiffer (53) lässt ihre 2,3 Millionen Follower wissen, dass sie es auf einem Luxusboot vor der Insel Capri geniesst, und Popsängerin Bebe Rexha (34) teilt ihren 12 Millionen Fans mit, dass sie das erste Mal auf der griechischen Insel Mykonos weilt.

Nicht nur internationale Prominente weilen im Sommer in Europa, auch die Schweizer Eiskunstlaufkönigin Denise Biellmann (60) bleibt gerne hier. Sie entspannt in Jesolo an der italienischen Adria, mit dem deutschtürkischen Fussballstar Kenan Yildiz (19) als Strandnachbar in der ersten Reihe. «Wir hatten ein cooles Gespräch im warmen Meer», sagt sie zu Blick.