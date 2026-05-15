Der deutsche Schauspieler und Fernsehliebling Günther Maria Halmer ist tot. Die genauen Gründe für den Tod des 83-Jährigen sind bislang nicht bekannt.

Der deutsche Schauspieler Günther Maria Halmer ist im Alter von 83 Jahren gestorben. Das berichtet zunächst die «Bild»-Zeitung. Halmer soll in der Nacht von Sonntag auf Montag gestorben sein. Die genauen Umstände seines Todes sind bislang nicht öffentlich.

Schon seit einigen Jahren kämpfte Halmer gegen eine schwere Krebserkrankung und musste sich 2025 aus diesem Grund einer Operation unterziehen. Seine Ehefrau Claudia stand ihm in dieser schweren Zeit zur Seite. Ob sein Tod mit der Erkrankung in Zusammenhang steht, ist nicht bekannt.

Mit Günther Maria Halmer verliert das deutschsprachige Fernsehen einen grossen Charakterdarsteller. Halmer wurde vor allem durch seine Rolle als «Tscharlie» in den «Münchner Geschichten» in den 1970er-Jahren berühmt. Während vieler Jahrzehnte prägte er Film, Fernsehen und Theater in Deutschland. Zu seinen bekanntesten neueren Werken gehören «Enkel für Anfänger» (2020), «Max und die wilde 7» (2020), «Weisst du noch» (2023) und die Serie «Anwalt Abel» (seit 1988). Durch seine Rolle als Dr. Herman Kallenbach im Oscar-prämierten Film «Gandhi» (1982) erlangte Halmer an der Seite von Ben Kingsley (82) auch internationale Bekanntheit.

Vor wenigen Monaten stand Halmer im Münchner Residenztheater noch auf der Bühne. Er spielte den «Brandner Kaspar», einen alten Mann, der beim Kartenspiel mit dem Tod um weitere Lebensjahre feilscht.