Bei einer Messerattacke auf einem Stadtfest in Solingen wurden drei Menschen getötet, weitere wurden schwer verletzt. Der deutsche DJ Topic war während des Angriffs auf der Bühne. Auf Instagram meldet er sich zu Wort.

1/7 Topic hatte beim Stadtfest in Solingen, bei dem es am Freitagabend zu einem Anschlag kam, einen Auftritt.

Fynn Müller People-Redaktor

Topic (32) ist in Solingen (D) aufgewachsen. Am Freitagabend kommt es in seiner Heimatstadt zu einem Blutbad. Ein nach wie vor flüchtiger Täter begann auf der 650-Jahre-Feier von Solingen wahllos mit einem Messer auf Menschen einzustechen. Drei Personen sind ums Leben gekommen, weitere Opfer liegen mit teils schweren Verletzungen im Spital.

Topic – mit über 17 Millionen monatlichen Hörern bei Spotify einer der erfolgreichsten deutschen DJs – musste das tragische Ereignis hautnah miterleben. Der DJ hatte gemeinsam mit dem Bergischen Orchester einen Auftritt am Stadtfest. Um 20 Uhr begann ihre Show. Danach hat Topic spontan noch ein Set gespielt. Zu diesem Zeitpunkt passierte die Tragödie.

DJ äussert sich zum Vorfall

Auf Instagram schildert Topic die Situation. «Jemand vom Sicherheitspersonal der Stadt kam zu mir auf die Bühne und sagte: ‹Wir wissen nicht, was los ist, war wohl eine Messerstecherei. Bitte mach einfach weiter. Wir wollen keine Massenpanik.› Ich habe einfach weitergespielt und so getan, als wenn nichts wäre», sagt der DJ. Erst nach 10 bis 15 Minuten sei die Musik abgestellt und die Menschen am Fest über die Tragödie informiert worden.

Die Geschehnisse belasten Topic schwer. «Man kennt so ein Bild aus anderen Ländern. Wir sind hier in Solingen, ich sitze hier am Fenster, wo ich als Teenager, als Kind aufgewachsen bin. Und plötzlich fliegen hier Helikopter rum und suchen nach einem Massenmörder. Das ist unfassbar.»

