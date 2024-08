Schock in der westdeutschen Stadt Solingen: Bei einer Feier zum 650-jährigen Stadtjubiläum griff ein Mann mehrere Passanten plötzlich mit einem Messer an. Drei Menschen kamen ums Leben, acht wurden verletzt. Das ist bisher bekannt.

1/7 Forensiker untersuchen den Tatort.

Janine Enderli Redaktorin News

Bei einer Jubiläumsfeier im deutschen Solingen hat sich am Freitagabend ein Blutbad ereignet: Mit einem Messer stach ein Mann plötzlich auf mehrere Menschen ein und verletzte drei davon tödlich. Die Polizei war die ganze Nacht mit Sonderkräften vor Ort und fahndet intensiv nach dem Täter.

Wo sich der Täter derzeit aufhält, ist unklar. Zudem konnte der Mann nach Polizeiangaben noch nicht zweifelsfrei identifiziert werden. Blick fasst zusammen, was bereits über die Messerattacke bekannt ist.

1 Was ist passiert?

Auf dem Strassenfest in Solingen wurde am Freitag das 650-jährige Bestehen der Stadt gefeiert. Die Feierlichkeiten auf dem Marktplatz in der Solinger Innenstadt wurden gegen 22 Uhr jedoch jäh unterbrochen. Ein Mann zückte plötzlich ein Messer und griff mehrere Personen an. Er soll seinen Opfern gezielt in den Hals gestochen haben, wie es nach ersten Erkenntnissen hiess. Dies dementierte die Polizei jedoch am Samstagmorgen. Der Täter habe wahllos auf Menschen eingestochen. Drei Menschen starben, mindestens acht wurden verletzt – fünf davon schwer.

Die Menschen, die für Livemusik und einen lauen Sommerabend in die Stadt gekommen waren, stehen unter Schock.

2 Wer sind die Opfer?

Bei den Opfern soll es sich ersten Erkenntnissen zufolge um zwei Männer und eine Frau handeln, wie «Bild» berichtet. Bisher machen die Behörden noch keine detaillierten Angaben. Weitere acht Personen wurden verletzt und werden seither von den Rettungskräften gepflegt, wie die «Bild» weiter schreibt. Darunter sind auch fünf Schwerverletzte, wie die Polizei am Samstagmorgen bestätigt.

3 Was weiss man über den Täter?

Es gebe nur wenig verlässliche Informationen zum Täter, sagten die zuständigen Behörden am Samstagmorgen. «Ich glaube, das ist unser Riesenproblem. Wir haben noch nicht so viele Angaben zum Täter», erklärte der Sprecher. Zeugen, die in unmittelbarer Nähe zum Geschehen waren, stünden unter Schock. «Die werden von uns im Augenblick professionell betreut und wir vernehmen diese natürlich, um da jetzt genauere Angaben zu bekommen.»

Werbung

4 Wie läuft die Fahndung ab?

Nach Angaben eines Reporters der Deutschen Presse-Agentur waren am Morgen weiterhin Spezialeinheiten in der Stadt unterwegs. Schwer bewaffnete SEK-Einheiten mit rund 40 Spezialfahrzeugen aus ganz Nordrhein-Westfalen fuhren bereits in der Nacht in Solingen auf, wie deutsche Medien berichteten. Strassenkreuzungen wurden gesperrt, die Einwohner aufgerufen, in ihren Häusern zu bleiben und die Innenstadt zu meiden.

5 Wie reagiert die Politik?

Der Innenminister des Bundeslands Nordrhein-Westfalen zeigte sich nach der Tat bestürzt. Noch in der Nacht reiste Herbert Reul (71, CDU) an den Tatort. Auf dem Marktplatz angekommen, sagte der Politiker vor den Medien, dass er gar nicht wahrhaben könne, was man da am Tatort sieht. «Es ist bedrückend. Meine Gedanken sind bei den Angehörigen der Opfer und bei den Verletzten. Wir können jetzt nur beten, dass es die Schwerverletzten schaffen.»

Ähnlich äusserte sich auch Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach beim Kurznachrichtendienst X: «Hoffentlich gelingt es den Rettungskräften, die noch lebenden Verletzten zu retten und der Polizei, den feigen und erbärmlichen Täter auf der Flucht zu fassen.»

NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst fügte auf X bei: «Nordrhein-Westfalen ist in Erschütterung und Trauer vereint. In diesen dunklen Stunden sind die Menschen unseres Landes und darüber hinaus mit ihren Herzen und Gedanken in Solingen. Ein Akt brutalster und sinnloser Gewalt hat unser Land ins Herz getroffen.» Er sprach den Menschen in Solingen, den Opfern und ihren Angehörigen sein Mitgefühl aus.