Der älteste Sohn von Angelina Jolie und Brad Pitt hat im Abspann von Mama Jolies neuem Film «Couture» den Namen seines Vaters abgelegt. Maddox reiht sich damit in eine wachsende Liste seiner Geschwister ein, die auf den Nachnamen Pitt verzichten.

Maddox Jolie-Pitt legt Vaters Nachnamen ab, laut Filmabspann nur Jolie geführt

Vier von sechs Jolie-Pitt-Kindern distanzieren sich öffentlich vom Nachnamen Pitt

Vier von sechs Jolie-Pitt-Kindern distanzieren sich öffentlich vom Nachnamen Pitt

Scheidung Jolie-Pitt endgültig seit Dezember 2024 nach acht Jahren Rechtsstreit

Es ist ein weiteres Zeichen des tiefen Zerwürfnisses in einer der berühmtesten Familien Hollywoods: Maddox Jolie-Pitt (24), der älteste Sohn von Angelina Jolie (50) und Brad Pitt (61), hat den Nachnamen seines Vaters offenbar abgelegt.

Im Abspann von Jolies neuem Film «Couture», der am 18. Februar in den französischen Kinos anlief, wird er laut «People» nur noch als «Maddox Jolie» geführt – nicht mehr mit dem Doppelnamen, den er offiziell bislang trug.

Der Abspann verriet es

Der 24-Jährige arbeitete als Regie-Assistent an dem Drama mit, in dem seine Mutter eine Filmregisseurin spielt, die eine Brustkrebsdiagnose erhält. Bereits bei der Premiere des Films beim Toronto International Film Festival im September 2025 wurde Maddox in den Produktionsunterlagen als «Maddox Jolie» aufgeführt.

Dass Maddox den Namen seines Vaters abgelegt hat, wurde also nicht offiziell kommentiert; der blosse Fakt, dass er als «Maddox Jolie» in den Filmcredits aufgeführt wird, soll scheinbar für sich sprechen.

Anders sah es noch bei seinem vorherigen Filmprojekt aus: Im Netflix-Drama «Maria» (2024), an dem Angelina Jolie ebenfalls mitwirkte, wurde Maddox als Produktionsassistent unter dem Namen «Maddox Jolie-Pitt» im Abspann genannt.

Er tut es seinen Geschwistern gleich

Maddox ist bekanntermassen nicht das erste Jolie-Pitt-Kind, das auf Pitts Namen verzichtet. Den Anfang machte Vivienne (17) im Mai 2024: Im Programmheft des Broadway-Musicals «The Outsiders», das sie zusammen mit ihrer Mutter produzierte, wurde sie als «Vivienne Jolie» aufgeführt. Wenige Monate später stellte sich Zahara (21) bei einer Veranstaltung ihrer Studentinnenverbindung am Spelman College als «Zahara Marley Jolie» vor.

Am weitesten ging Shiloh (19): Kurz nach ihrem 18. Geburtstag liess sie ihren Namen offiziell und auf dem Rechtsweg in «Shiloh Jolie» ändern. Ihr Anwalt sprach damals von einer «unabhängigen und bedeutsamen Entscheidung nach schmerzhaften Ereignissen».

Ob auch die anderen Geschwister den juristischen Weg beschritten haben, ist unklar. Von den sechs gemeinsamen Kindern – neben Maddox, Vivienne, Zahara und Shiloh auch Pax (22) und Knox (17) – haben sich damit mindestens vier öffentlich vom Nachnamen des Vaters distanziert.

Brad Pitt soll die Entscheidungen schmerzen

Die Namensänderungen spiegeln das schwierige Verhältnis zwischen den Kindern und ihrem Vater wider. Jolie und Pitt hatten sich 2016 nach zwei Jahren Ehe und über einem Jahrzehnt als Paar getrennt. Die Scheidung wurde erst Ende 2024, nach acht Jahren Rosenkrieg und einem langwierigen Rechtsstreit, endgültig vollzogen. Jolie beschuldigt Pitt, 2016 während eines Flugs gegen sie handgreiflich geworden zu sein.

Mittlerweile ist das Verhältnis zwischen Pitt und seinen Kindern tief zerrüttet. Eine Quelle sagte «People» im vergangenen Jahr über Pitts Reaktion auf Shilohs Namensänderung: «Er weiss, dass Shiloh seinen Nachnamen abgelegt hat. Die Erinnerung daran, dass er seine Kinder verloren hat, ist natürlich nicht leicht für Brad. Er liebt seine Kinder und vermisst sie.»



