So sieht die geheime Halbschwester von Gigi und Bella Hadid aus

1/6 Gigi und Bella Hadid sind weltberühmt – und Teil einer grossen Patchwork-Familie. Am Donnerstag haben die beiden enthüllt, dass sie noch eine Halbschwester haben. Foto: Instagram / @bellahadid

Beim Namen «Hadid» kommen einem sofort zwei Gesichter in den Sinn: Die der Schwestern Gigi (30) und Bella (28), international gefeierte Supermodels, die seit Jahren die Laufstege dieser Welt dominieren. Doch die Familie Hadid besteht aus mehr als nur den beiden Schwestern – und hat nun überraschend Zuwachs bekommen.

Diese Woche machten Gigi und Bella Hadid in einem Statement öffentlich, dass sie eine weitere Halbschwester haben: Aydan Nix, 23 Jahre alt, Modedesignerin und Stylistin. Die junge Frau aus Florida hat erst vor einigen Jahren durch einen DNA-Test erfahren, dass sie zur Hadid-Familie gehört. 2023 sei es zum ersten persönlichen Kontakt zwischen den drei jungen Frauen gekommen. Aydan soll inzwischen Zeit mit der gesamten Hadid-Familie verbracht haben – auch mit ihrem leiblichen Vater Mohamed Hadid (78).

Wer auf die Familienkonstellation blickt, merkt: Neben dem Kardashian-Jenner-Clan sind die Hadids eine der vielschichtigsten Patchworkfamilien Hollywoods. Wer gehört alles zur berühmten Hadid-Familie? Mohamed Hadid hat insgesamt sechs Kinder mit drei verschiedenen Frauen. Er selbst wurde 1948 in Nazareth geboren, seine Familie musste noch im selben Jahr fliehen, zunächst nach Syrien, dann in den Libanon. Später wanderten sie in die USA aus. Hadid arbeitete als junger Mann als Model und später als Immobilienentwickler.

Die «anderen Hadid-Schwestern»

Aus seiner ersten Ehe mit Mary Butler stammen seine ältesten Töchter, Marielle (44) und Alana (41) – auch «die anderen Hadid-Schwestern» genannt. Beide stehen zwar weniger im Rampenlicht als ihre berühmten Halbschwestern, sind aber ebenfalls in kreativen Bereichen aktiv – unter anderem als Designerin, Aktivistin und Filmemacherin. Marielle ist Mutter von zwei Kindern, Alana hat sich kürzlich verlobt.

Die Model-Geschwister

Gigi (eigentlich Jelena Noura) und Bella (eigentlich Isabella Khair) haben zudem noch einen jüngeren Bruder, Anwar (25). Die drei Geschwister stammen aus Mohamed Hadids Ehe mit Reality-Star und Ex-Model Yolanda Hadid (61), mit der er von 1994 bis 2000 verheiratet war. Alle drei Kinder arbeiten im Modelbusiness – und das teilweise bereits seit ihrer Kindheit. Vor allem Gigi und Bella wurden dadurch weltberühmt. Anwar Hadid machte auch durch seine Beziehung zur britischen Sängerin Dua Lipa (28) Schlagzeilen.

Gigi Hadid ist bereits selbst Mutter: Das Model hat gemeinsam mit Ex-One-Direction-Star Zayn Malik (32) die im September 2020 geborene Tochter Khai. Bella Hadid war vor einigen Jahren in einer Beziehung mit Musiker The Weeknd (35), inzwischen ist sie mit dem Cowboy Adan Banuelos liiert.

Yolanda Hadid, gebürtige Niederländerin, war mehrere Jahre lang – teils auch gemeinsam mit ihren Kindern – in der Realityshow «Real Housewives of Beverly Hills» zu sehen. In dieser Zeit war Yolanda Hadid mit dem kanadischen Musikproduzenten David Foster – Vater der Schauspielerinnen und Serienmacherinnen Erin und Sara Foster – liiert. 2017 liessen sie sich scheiden. Seit 2019 ist sie mit dem Unternehmer Joseph Jingoli zusammen und seit 2022 auch verlobt.

Die geheime Schwester

Die nun öffentlich gewordene Tochter Hadids, Aydan Nix, stammt aus einer kurzen Beziehung mit einer Frau namens Terri Hatfield Dull, die laut Medienberichten als Hypothekenberaterin arbeitete. Die Liaison soll kurz nach seiner Scheidung von Yolanda im Jahr 2001 stattgefunden haben. Laut «Daily Mail» wusste Mohamed Hadid stets von Aydans Existenz, es bestand jedoch nie eine enge Beziehung. Finanzielle Unterstützung habe er nicht geleistet.

Eine Sache scheint die Hadids zu verbinden: eine gewisse kreative Ader. Ob auf dem Laufsteg, im Design, der Musik oder im Interior-Bereich – fast alle Familienmitglieder haben sich für einen künstlerischen Weg entschieden. Selbst Vater Mohamed, heute vor allem als Baulöwe bekannt, hatte in jungen Jahren als Model gearbeitet.