Gigi Hadid macht Beziehung zu Bradley Cooper öffentlich

SpotOn Die People-Agentur

Gigi Hadid (30) und Bradley Cooper (50) haben ihre Beziehung auf Instagram offiziell gemacht. Am Samstag teilte das Supermodel eine Reihe von Fotos von ihrer Geburtstagsparty – darunter ist auch ein Bild, auf dem Hadid den Schauspieler küsst. Auf dem Schnappschuss sind die beiden vor einer dreistöckigen Schokoladentorte zu sehen. Das Geburtstagskind, das ein weisses Trägertop trägt und die Haare zu einem Dutt hochgesteckt hat, nimmt darauf Coopers Gesicht in ihre Hände, während sie ihn küsst. Beide haben die Augen geschlossen.

«Ich fühle mich so glücklich, 30 zu sein!», betitelt sie ihren Beitrag mit den Schnappschüssen ihrer Feier. «Ich fühle mich so glücklich für jedes Hoch und Tief - für all die Lektionen und Geschenke, die mir beides gebracht hat. All das erleben zu dürfen! Ich habe so ein Glück, eine Mutter, Freundin, Partnerin, Schwester, Tochter, Kollegin für einige der unglaublichsten Menschen zu sein!» Weiter schreibt Hadid, sie sei glücklich über die Unterstützung von ihren Fans auf der ganzen Welt, «jeden Tag und an meinem Geburtstag letzte Woche». Sie habe beim Feiern «die beste Zeit» gehabt, es sei ein Segen, sich so geliebt zu fühlen. «Ich bin dankbar und fühle mich geehrt, ein neues Jahrzehnt zu beginnen.»

Gigi Hadid und Bradley Cooper sollen seit 2023 liiert sein

Erste Gerüchte über eine Beziehung zwischen Hadid und Cooper kamen im Oktober 2023 auf. Damals wurden sie laut «People»-Magazin bei einem gemeinsamen Abendessen in New York gesichtet. Vor wenigen Wochen erst gab das Model in einem Interview mit «Vogue» seltene Einblicke in die Partnerschaft. Die 30-Jährige beschrieb ihre Beziehung als romantisch und sagte: «Ich fühle mich einfach sehr glücklich.» Hadid fügte hinzu: «Ich respektiere ihn so sehr als kreative Person, und ich habe das Gefühl, dass er mir so viel gibt: Ermutigung und einfach Glauben.»

Die beiden haben jeweils ein Kind aus vorangegangenen Beziehungen: Cooper hat die gemeinsame Tochter Lea De Seine (8) mit dem Model Irina Shayk (39). Das Paar war ab 2015 zusammen und trennte sich vier Jahre später. Hadid hat die gemeinsame Tochter Khai (4) mit One-Direction-Star Zayn Malik (32). Die beiden hatten sich im Oktober 2021 nach fast sechs Jahren Beziehung getrennt.