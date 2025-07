US-Rapper und Schauspieler Will Smith scheint sich in der Schweiz wohl zu fühlen. Nach seinem Auftritt am Berner Gurtenfestival versuchte er sich an einem traditionellen Schweizer Instrument.

1/5 Will Smith geht unter die Alphornbläser! Foto: Instagram

Laszlo Schneider Teamlead People-Desk

Will Smith (56) kann fast alles. Das beweist der US-Rapper bei seinem aktuellen Schweizbesuch. Gemeinsam mit der Alphorn-Gruppe «Echo du Bois Rond» zeigt der Rapper sein (noch ausbaufähiges) Talent am Schweizer Traditionsinstrument.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

In einem Instagram-Video, das bereits nach kurzer Zeit fast 30'000 Likes erhielt, ist zu sehen, wie Smith unter fachkundiger Anleitung der Profis versucht, dem traditionellen Schweizer Instrument Töne zu entlocken. Sein Fazit nach dem Versuch: «Das Alphorn ist kein Witz!» Smith vergleicht das Spielen des Alphorns mit dem einer Trompete und betont: «Das braucht echt Kraft in der Lunge!» Trotz anfänglicher Schwierigkeiten gelang es ihm, einige kräftige, wenn auch nicht ganz reine Töne zu produzieren.

«Fast ohnmächtig geworden»

Mit Humor kommentierte er die Anstrengung: «Ihr werdet danach ein Neues brauchen!», in Anspielung auf das Mundstück. In der Beschreibung des Videos auf Instagram schreibt Smith, er sei «wirklich fast ohnmächtig» geworden. Die Reaktionen der Nutzer in den Kommentaren sind durchweg positiv.

Der Schauspieler scheint von seinem Schweiz-Abenteuer noch nicht genug zu haben und fragt seine Follower nach weiteren Aktivitäten für seinen freien Tag in Genf. Zuletzt postete der Superstar eine Reihe von Videos aus der Schweiz – angefangen mit seinem Auftritt am Berner Gurtenfestival. Morgen Mittwoch wird Smith am Paléo-Festival in Nyon VD auftreten.

1:20 US-Star in der Schweiz: Will Smith ist angetan von Bern