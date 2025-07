Mit seinen grössten Hits rockte Will Smith am Samstagabend die Hauptbühne vom Gurtenfestival. Doch es wurde nicht nur getanzt, sondern auch ausgiebig gekuschelt. Der US-Superstar sorgte sogar für Tränen im Publikum.

Hits, um ein Festival zum Kochen zu bringen, hat Will Smith (56) genug im Repertoire – kultige Hip-Hop-Tracks wie «Miami», «Boom! Shake the Room», «Gettin' Jiggy Wit It» und «Men in Black» stammen aus seiner Feder. Die Liste könnte man noch lange weiterführen. Wie tanzbar die Songs sind, zeigte sich auch am Samstagabend auf der Hauptbühne vom Gurtenfestival. Die Schweizer Fans standen dicht gedrängt, gingen ab, feierten und lachten. Der US-Superstar sorgte aber auch für Hühnerhautmomente und gar für Tränen.

Als Will Smith zu seinem Song «You can make it» anstimmte, wandte er sich direkt an seine Schweizer Fans uns sagte: «Ich möchte, dass ihr euch jetzt eine Minute nehmt und eure ganze Energie auf die Menschen um euch herum richtet.» Der Güsche liess sich nicht lange bitten, und die Menschen im Publikum fielen sich scharenweisen in die Arme. Sogar ein Mann vom Sicherheitsdienst liess sich von der Stimmung anstecken und umarmte eine Frau, die zuvorderst an der Bühne stand. Nach dieser unerwarteten Liebesbekundung strahlten beide Beteiligten bis über beide Ohren.

«Dein Song half mir, den Krebs zu überleben»

Ein besonders bewegender Moment war, als Will Smith auf eine Frau im Publikum zuging, die ein Plakat hochhielt. Darauf stand: «Dein Song ‹I know you can make it› half mir, den Krebs zu überleben. Danke Will!» Der Rapper sah ihre Botschaft, die perfekt zu seinem Lied passt, zeigte auf sie und rührte sie damit zu Tränen. Zum Dank schickte sie einen dicken Kuss in Richtung des Superstars aus den USA.

Auch an Will Smith gingen diese Momente nicht spurlos vorüber. Noch in der Nacht nach seinem Auftritt am Gurtenfestival postete er das emotionale Video auf seinem Instagram-Kanal und schrieb dazu: «Ihr habt mich am Gurtenfestival nicht nur inspiriert – ihr habt mich heute Abend tief bewegt.»

Will Smith outet sich als Schweiz-Fan

Überhaupt scheint sich die Schweiz tief ins Herz des rappenden Schauspielers geschlichen zu haben. Schon am Tag vor seinem Auftritt postete er verschiedene Videos, in denen er kaum aus dem Staunen und Schwärmen über die Schweiz herauskam.

Er lobte das Festivalgelände, bewunderte die weissen Bergspitzen, war verblüfft, wie schön die Schweizer Hauptstadt ist, und brach beim Probieren von Schweizer Schoggi in wahre Jubelstürme aus. Bei so viel Liebe für unser Land haben wir Will Smith sicher nicht zum letzten Mal hier begrüsst.

