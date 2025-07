Am Samstagabend tritt Will Smith am Gurtenfestival auf. Am Mittag vor seinem Auftritt ist der US-Superstar bereits mit seinem Privatjet in Bern-Belp gelandet. Von der Schweiz, ihrer Bundesstadt, der Schoggi und dem Festival ist er mehr als begeistert.

Will Smith rockt 2025 das Gurtenfestival als Hauptact auf der Bühne

Smith bringt Hollywood-Glanz und Oldschool-Hip-Hop nach Bern

Will Smith (56) wird am Samstag, 19. Juli 2025 die Hauptbühne des Gurtenfestivals rocken. Der «Fresh Prince» ist nicht nur als Schauspieler bekannt, sondern hat seine Wurzeln im Rap. Wie Bilder eines Blick-Leserreporters zeigen, ist Smith am Samstagmittag mit seinem Privatjet am Flughafen Bern-Belp gelandet und scheint bei bester Laune zu sein. Auf den Fotos ist zu sehen, wie er noch auf dem Rollfeld für seine Fans posiert.

Nun postet der rappende Schauspieler in seiner Instagram-Story gleich selber erste Impressionen aus der Schweiz. Schon beim Anflug im Privatjet auf den Flughafen Bern-Belp scheint er von der herrlichen Natur überwältigt zu sein. Er sei auf dem Weg zum allerersten Konzert in der Schweiz, sagt er beim Blick aus dem Flugzeugfenster. Spätestens aber als er mit dem Van aufs Festivalgelände vom Güsche fährt, fehlen Will Smith die Worte. «Das ist verrückt», sagt er ungläubig. «Die haben da ja eine richtige Stadt aufgebaut.»

Der Regen verfolgt Will Smith

Dann betritt er zum ersten Mal die Hauptbühne, wo er am Samstagabend um 23.50 Uhr auftreten wird. Das Gelände ist noch komplett leer und niemand nimmt davon Notiz, dass gerade ein Weltstar da wäre. Das wird bei seinem Gig heute Abend sicher anders aussehen. Einen kleinen Dämpfer versetzt ihm einzig das Wetter. Im letzten Video sieht man Will Smith wieder im Auto sitzen, dicke Regentropfen prasseln gegen die Scheiben und er sagt: «Ich glaube, ich reise mit dem Regen.» Der Star nimmts mit Humor und sucht die Schuld für das miese Wetter scherzhaft bei sich selber.

Nach dem kurzen Soundcheck auf dem Güsche, gehts für Will Smith zurück in die Schweizer Bundesstadt, nicht ohne dass ihm die Fahrerin des schwarzen Vans noch die Schönheiten des Landes erklärt. «Dort vorne sehen Sie die Jungfrau – ein auf der ganzen Welt sehr bekannter Berg», sagt sie. Der US-Superstar staunt und wundert sich über die schneebedeckten Bergspitzen. Wieder verschlägt es ihm die Sprache – «oh, wow!», kommt ihm über die Lippen.

Die beste Schoggi im teuersten Hotelzimmer

Bis zur Ankunft im Berner Luxushotel Bellevue, wo er die Tower Suite für rund 1500 Franken pro Nacht bezieht, stimmt er mehrfach Lobeshymnen auf die Schweiz an. «Das ist einfach fantastisch, das ist so schön!», schwärmt Will Smith. Der lukullische Höhepunkt wartet in Form einer Tafel Schokolade im Hotelzimmer. Smith probiert, wartet ein paar Sekunden, um den Geschmack auf der Zunge zergehen zu lassen und bricht dann in Begeisterung aus. «Mmmmmh, das ist sooooooo gut», jubelt er. So gestärkt, steht seinem Auftritt auf dem Güsche nichts mehr im Wege.

Seit beinahe 40 Jahren steht Smith sowohl für Hollywood-Glanz als auch Oldschool-Hip-Hop. In Bern wird der Amerikaner sicherlich auch Hits wie «Miami» und «Gettin' Jiggy Wit It» zum Besten geben, auch neue Songs stehen auf dem Programm. Fans dürfen sich auf eine Mega-Party freuen. Smiths Auftritt verspricht schon jetzt, eines der Festival-Highlights zu werden.

Auch Macklemore, Cro und Ski Aggu sind da

Am 42. Gurtenfestival trat auch der US-amerikanische Rapstar Macklemore (42) auf dem Berner Hausberg auf und gab seine Hits «Thrift Shop» und «Can't Hold Us» zum Besten. Nina Chuba (26), die 2023 die Bühnen zum Beben gebracht hatte, musste krankheitshalber absagen. Sie wurde aber würdig von Ski Aggu (27) vertreten.

Von den Schweizer Künstlerinnen und Künstler werden im Sommer unter anderem die «The Voice of Germany»-Gewinnerin Paula Dalla Corte (24), Ele A (23), Edb (22), Jule X (23) zu sehen sein.