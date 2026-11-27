Daniela Katzenberger erzieht ihre Tochter Sophia nach eigenen Worten bedürfnisorientiert, von strengen Regeln hält sie wenig. In einem Interview erklärt sie, welche Rolle ihre eigene Kindheit dabei spielt und was sie für Sophia auch in Zukunft sein möchte.

Darum gehts Daniela Katzenberger erzieht Tochter Sophia bedürfnisorientiert und lässt ihr viel Freiraum

Sie führt ihren Erziehungsstil auf ihre Kindheit zurück und macht ihrer Mutter keine Vorwürfe

Sie will auch nach Sophias 18. Geburtstag ihre Freundin bleiben und ist lockerer als ihr Mann

Daniela Katzenberger (40) spricht mit «Bild» über die Erziehung ihrer Tochter Sophia (11) und erklärt, wie wichtig ihr dabei Toleranz sei. «Sophia war schon mit sieben aufgeklärt und wusste genau, was schwul, lesbisch und transgender ist», erzählt sie. Ihre Tochter sei «super tolerant für alle Lebensformen».

Bei der Erziehung setzt Katzenberger auf Freiraum. «Ich bin keine Dinkel-Daniela, eher so ein Freigeist-Freak.» Pädagogisch ausgedrückt versuche sie, ihre Tochter bedürfnisorientiert zu erziehen und sie nicht «halb tot zu regeln». Ob Sophia um 21 Uhr oder fünf Minuten später schlafen gehe, sei ihr egal. Die Elfjährige gehe allein ins Bett, nutze Gesichtsmasken und lege sich mit geputzten Zähnen hin, sobald sie müde sei.

Ihr Erziehungsstil hat viel mit der eigenen Kindheit zu tun. Katzenbergers Eltern trennten sich früh, Mutter Iris Katzenberger (59), früher Iris Klein, zog ihre Kinder lange allein gross und führte in Ludwigshafen eine Kneipe. «Chronisch angespannt und überfordert, dazu geschieden, und wir sind dauernd umgezogen», beschreibt die Tochter ihre Mutter und die damalige Familiensituation. «Meine Ernährung bestand aus Milchschnitte, Dosenravioli und Mäcces-Juniortüte. Das Gesündeste in meiner Kindheit war die Gurke auf dem Burger.» Ihrer Mutter macht sie aber keine Vorwürfe, sie habe «für ihre Verhältnisse alles gegeben». Für ihr eigenes Kind habe sie das aber nie gewollt.

«Wusste gar nicht, was eine normale Familie ist»

Ein klassisches Familienleben lernte sie erst durch Ehemann Lucas Cordalis (59) kennen, den sie 2013 traf. «Bevor ich Lucas getroffen habe, wusste ich gar nicht, was eine normale Familie ist.» Bei ihm merke man, dass er mit einem liebevollen Vater und einer Mutter zu Hause aufgewachsen sei. Entsprechend verteilen die beiden heute die Rollen: «Ich bin in der Erziehung definitiv lockerer als Lucas. Er erledigt die klassischen Familienwerte und ich den Rest.»

Für ihre Tochter möchte der Reality-TV-Star mehr sein als nur die Mama. «Ich will nicht nur ihre Mutter, sondern auch ihre Freundin sein.» Dafür bekomme sie oft Kritik. Katzenberger hält dagegen: «Irgendwann ist Sophia 18, macht ihr eigenes Ding – und dann will ich immer noch ihre Freundin sein und nicht die nervige Mutter, die man endlich los ist.»

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Kritik musste Katzenberger auch 2024 einstecken, als ihre damals neunjährige Tochter ihre Premiere auf dem roten Teppich feierte und sich dafür geschminkt zeigte. Ein Jahr später hagelte es fiese Kommentare, weil sich die kleine Katze mit High Heels auf dem roten Teppich zeigte. Katzenberger argumentierte damals, sie könne ihrer Tochter nichts verbieten, was sie selbst auch tue.