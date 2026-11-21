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Comedian Roger G witzelt über Reichtum in Zürich
Comedian Roger G in Zürich
«Die einzige Jacke die ich mir leisten kann, ist für Hunde»
Der deutsche Comedian Roger G. ist mit seinem Familie in Zürich und witzelt über das Klischee des Reichtums.
Publiziert: 11:09 Uhr
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