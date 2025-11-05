Beim Sci-Fi-Film «Minority Report» stand Colin Farrell nach einer durchzechten Nacht vor der Kamera – und trank auch am Set weiter. Es war «einen der schlimmsten Tage, die ich je an einem Filmset erlebt habe», erinnert er sich zurück.

Colin Farrell (49) hat zu Besuch in Stephen Colberts (61) Late-Night-Show eine amüsante Anekdote zum Besten gegeben. Der irische Hollywoodstar berichtete dem Moderator, wie er bei den Dreharbeiten zum Sci-Fi-Film «Minority Report» aus dem Jahr 2002 mit Tom Cruise (61) in der Hauptrolle nach einer durchzechten Nacht litt – und ob seines Zustandes 46 Wiederholungen einer Szene benötigte.

«Es war mein Geburtstag am 31. Mai, wir drehten, und ich flehte die Produktion eines 120-Millionen-Dollar-Films an, ob sie mich an meinem Geburtstag nicht arbeiten lassen könnten – wer glaubte ich eigentlich, wer ich war?», erinnert sich Farrell an die damaligen Ereignisse und seine Naivität zurück. Die Verantwortlichen hätten dann nur gesagt, sie würden schauen, was sich machen liesse. Offenbar nicht viel, denn am nächsten Tag sollte Farrell um sechs Uhr früh abgeholt werden.

In der Nacht vor seinem Geburtstag habe er dann «allerlei Unsinn gemacht». Darauf folgte das böse Erwachen: «Ich erinnere mich, dass ich ins Bett gegangen bin, und sobald ich das Licht ausgeschaltet hatte, klingelte das Telefon, und es war der Fahrer, der sagte: ‹Es ist 10 nach 6.› Und ich sagte: ‹Oh, Scheisse.›»

«Besorg mir sechs Biere»

Am Set des Hollywoodfilms angekommen, habe ihm dann ein Regieassistent gesagt: «So kannst du nicht zum Set gehen», woraufhin Farrell entgegnete: «Besorg mir einfach sechs Pacifico Biere und eine Packung Marlboro Red.»

In jenem Moment wandte sich der Schauspieler ans Publikum der «The Late Show» und versicherte, dass sein damaliges Verhalten «nicht cool» gewesen sei, die Menschen im TV-Studio jedoch bedenken sollten, dass er zwei Jahre später in eine Entzugsklinik gegangen sei. Lautes Gelächter aus dem Publikum war die Folge. Seine Massnahme, direkt weiterzutrinken, habe «in diesem Moment funktioniert». Er trank «ein paar Bier» und ging zum Set, um «einen der schlimmsten Tage, die ich je an einem Filmset erlebt habe», zu durchleben.

Einen besonders schwierigen Satz habe er in der Folge nicht korrekt sagen können. «Wir haben 46 Takes gedreht», erinnert sich Farrell zurück. «Tom war nicht sehr glücklich mit mir. Tom, den ich liebe, war nicht sehr glücklich!»

Sci-Fi-Klassiker «Minority Report»

In Steven Spielbergs (78) «Minority Report», einer Adaption einer Kurzgeschichte Philip K. Dicks (1928-1982), verkörpert Tom Cruise den Chef einer Polizeiabteilung, die Verbrechen verhindert, bevor sie begangen werden. Als seine Figur John jedoch selbst eines zukünftigen Verbrechens beschuldigt wird, muss sie fliehen.