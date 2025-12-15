Sir Cliff Richard enthüllt im exklusiven Gespräch mit «Good Morning Britain», an Krebs erkrankt zu sein. Der Sänger betont die Wichtigkeit frühzeitiger Tests und kritisiert das Fehlen eines nationalen Screening-Programms.

83-jähriger Sänger kritisiert fehlendes nationales Screening-Programm für Prostatakrebs

Die britische Musiklegende Sir Cliff Richard (83) hat in einem exklusiven Gespräch mit dem Journalisten Dermot Murnaghan (67) in der Sendung «Good Morning Britain» enthüllt, dass er im vergangenen Jahr wegen Prostatakrebs behandelt wurde.

Der 83-jährige Sänger sprach offen über seine Diagnose: «Ich war dabei, eine Tournee zu beginnen, die tatsächlich zu dieser Zeit in der Royal Albert Hall endete. Aber ich wollte nach Australien und Neuseeland, und der Veranstalter sagte: ‹Nun, für Ihre Versicherung müssen Sie sich untersuchen lassen.› Sie fanden heraus, dass ich Prostatakrebs hatte.»

Glücklicherweise sei der Krebs früh erkannt worden und hatte dadurch nicht gestreut. Sir Cliff betonte die Wichtigkeit regelmässiger Vorsorgeuntersuchungen: «Der Krebs ist im Moment weg. Ich weiss nicht, ob er zurückkommen wird. Wir können solche Dinge nicht vorhersagen, aber wir müssen unbedingt hingehen, uns testen und untersuchen lassen.»

Der Sänger nutzte die Gelegenheit, um auf die Bedeutung der Früherkennung aufmerksam zu machen. Er kritisierte die Entscheidung, kein nationales Screening-Programm einzuführen: «Ich finde das absolut lächerlich. Wir haben Regierungen, die sich um unser Land und die Menschen, die darin leben, kümmern sollen.»

Dermot Murnaghan, der selbst an Prostatakrebs im vierten Stadium behandelt wird, wies darauf hin, dass Prostatakrebs die häufigste Krebsart bei Männern und die grösste Krebstodesursache bei Männern ist.

Sir Cliff äusserte den Wunsch, sich mit König Charles III. (77), der kürzlich über seine eigene Krebserkrankung sprach, für die Sensibilisierung einzusetzen: «Wenn der König zuhört, würden die meisten von uns sagen: Ja – wir stehen zur Verfügung!»