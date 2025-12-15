DE
FR
Abonnieren

Cliff Richard enthüllt
Popstar spricht offen über Prostatakrebsdiagnose

Sir Cliff Richard enthüllt im exklusiven Gespräch mit «Good Morning Britain», an Krebs erkrankt zu sein. Der Sänger betont die Wichtigkeit frühzeitiger Tests und kritisiert das Fehlen eines nationalen Screening-Programms.
Publiziert: 08:16 Uhr
|
Aktualisiert: vor 7 Minuten
Kommentieren
1/5
Cliff Richard wurde mit Prostatakrebs diagnostiziert.
Foto: Redferns

Darum gehts

  • Sir Cliff Richard enthüllt Prostatakrebsbehandlung und betont Wichtigkeit von Vorsorgeuntersuchungen
  • König Charles III. wird als potenzieller Verbündeter für Krebssensibilisierung genannt
  • 83-jähriger Sänger kritisiert fehlendes nationales Screening-Programm für Prostatakrebs
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
RMS_Portrait_AUTOR_884.JPG
bliki.jpg
Silja Anders und BliKI

Die britische Musiklegende Sir Cliff Richard (83) hat in einem exklusiven Gespräch mit dem Journalisten Dermot Murnaghan (67) in der Sendung «Good Morning Britain» enthüllt, dass er im vergangenen Jahr wegen Prostatakrebs behandelt wurde.

Der 83-jährige Sänger sprach offen über seine Diagnose: «Ich war dabei, eine Tournee zu beginnen, die tatsächlich zu dieser Zeit in der Royal Albert Hall endete. Aber ich wollte nach Australien und Neuseeland, und der Veranstalter sagte: ‹Nun, für Ihre Versicherung müssen Sie sich untersuchen lassen.› Sie fanden heraus, dass ich Prostatakrebs hatte.»

Auch diese Stars kämpfen gegen Krebs
Neue Details zu Gottschalks Krebsdiagnose
«Heimlich jeden Tag in Klinik»
Neue Details zu Gottschalks Krebsdiagnose
Mit diesen Mitteln kämpft König Charles III. gegen seinen Krebs
Palastsprecher verrät Details
Deshalb schweigt König Charles über genaue Krebsdiagnose

Krebs wurde frühzeitig erkannt

Glücklicherweise sei der Krebs früh erkannt worden und hatte dadurch nicht gestreut. Sir Cliff betonte die Wichtigkeit regelmässiger Vorsorgeuntersuchungen: «Der Krebs ist im Moment weg. Ich weiss nicht, ob er zurückkommen wird. Wir können solche Dinge nicht vorhersagen, aber wir müssen unbedingt hingehen, uns testen und untersuchen lassen.»

Der Sänger nutzte die Gelegenheit, um auf die Bedeutung der Früherkennung aufmerksam zu machen. Er kritisierte die Entscheidung, kein nationales Screening-Programm einzuführen: «Ich finde das absolut lächerlich. Wir haben Regierungen, die sich um unser Land und die Menschen, die darin leben, kümmern sollen.»

Dermot Murnaghan, der selbst an Prostatakrebs im vierten Stadium behandelt wird, wies darauf hin, dass Prostatakrebs die häufigste Krebsart bei Männern und die grösste Krebstodesursache bei Männern ist.

Sir Cliff äusserte den Wunsch, sich mit König Charles III. (77), der kürzlich über seine eigene Krebserkrankung sprach, für die Sensibilisierung einzusetzen: «Wenn der König zuhört, würden die meisten von uns sagen: Ja – wir stehen zur Verfügung!»

Jetzt im Blick Live Quiz abräumen

Spiele live mit und gewinne bis zu 1'000 Franken! Jeden Dienstag und Donnerstag ab 19:30 Uhr sowie jeden Mittwoch um 12.30 Uhr mit Host Zeki – einfach mitmachen und absahnen!

So gehts:

  • App holen: App-Store oder im Google Play Store

  • Push aktivieren – keine Show verpassen

  • Jetzt downloaden und loslegen!

  • Live mitquizzen und gewinnen

Spiele live mit und gewinne bis zu 1'000 Franken! Jeden Dienstag und Donnerstag ab 19:30 Uhr sowie jeden Mittwoch um 12.30 Uhr mit Host Zeki – einfach mitmachen und absahnen!

So gehts:

  • App holen: App-Store oder im Google Play Store

  • Push aktivieren – keine Show verpassen

  • Jetzt downloaden und loslegen!

  • Live mitquizzen und gewinnen

Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen