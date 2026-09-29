Schauspielerin Claudia Schmutzler heiratet sich selbst

Claudia Schmutzler, bekannt aus «Go Trabi Go», hat sich selbst geheiratet. Die symbolische Hochzeit fand am 18. September 2026 in Berlin statt, kurz vor ihrem 60. Geburtstag. «Glück ist eine bewusste Entscheidung», schrieb sie dazu.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Claudia Schmutzler heiratete sich selbst am 18. September 2026 in Berlin

Ihre Selbsthochzeit symbolisiert Selbstliebe, Freundschaft und bewusstes Glücklichsein

Sologamie ohne rechtliche Wirkung, Schmutzler seit drei Jahren offiziell Single

Silja Anders Redaktorin People

Claudia Schmutzler hat am 18. September 2026 in Berlin ein Statement gesetzt: Die Schauspielerin heiratete sich selbst – einen Tag vor ihrem 60. Geburtstag. Die Zeremonie war symbolisch, ohne rechtliche Bindung, doch für Schmutzler von grosser persönlicher Bedeutung.

«Am 18. September 2026 habe ich mir selbst nach jahrzehntelanger Recherche und eindeutigen Ergebnissen das Jawort gegeben», schrieb sie zu den Hochzeitsfotos, die sie in einem weissen Kleid mit Blumenkranz zeigen. Ihr Anlass – ganz ohne Bescheidenheit. «Nicht aus Mangel. Nicht aus Trotz. Dafür mit Grösse. Kompetenz. Und ohne falsche Bescheidenheit.»

Schmutzler lebt Sologamie

Die gebürtige Dresdnerin, die in den 1990er Jahren durch ihre Rolle in «Go Trabi Go» bekannt wurde, blickt auf eine Karriere zurück, die sie mit Rollen wie Kriminalhauptkommissarin Katrin Börensen in «SOKO Wismar» prägte. Doch abseits der Leinwand hat sie nun eine neue Botschaft: Glück ist eine bewusste Entscheidung. «Man kann sich für die Sache mit dem Glücklichsein entscheiden», schrieb sie in einer weiteren Botschaft. Ihre Selbsthochzeit sei Ausdruck dafür, dass sie weiss, wer sie wirklich ist.

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Schmutzler sendete auch eine Liebeserklärung an ihre besten Freundinnen: «Manche Menschen begegnen einem nur für eine gewisse Zeit und manche werden zu einem Zuhause. Meine beiden Besties SIND mein Zuhause.» Die Zeremonie steht im Zeichen von Freundschaft, Selbstliebe und der Freiheit, das Leben unabhängig zu gestalten.

Die Sologamie, wie diese Selbsthochzeit genannt wird, besitzt nach deutschem Recht keine rechtliche Wirkung. Dennoch entscheiden sich einige Menschen für diese symbolische Form, wie es Schmutzler getan hat. Die Schauspielerin ist seit der Trennung von ihrem 18 Jahre jüngeren Partner vor drei Jahren offiziell Single.