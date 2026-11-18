Schon als junge Frau musste sich Claudia Effenberg von ihrem geliebten Vater verabschieden. Mit einem rührenden Social-Media-Beitrag gedenkt sie nun ihrem verstorbenen Papi.

Sophie Ofer Redaktorin People

«Ich vermisse dich so sehr», schreibt Claudia Effenberg (61) auf Instagram. Man spürt das emotionale Gewicht, das in ihren Worten mitschwingt. Zu sehen ist ein altes Foto aus Effenbergs Jugend, das sie mit ihrem verstorbenen Vater zeigt. Sie ist damals noch im Teenageralter. Auf dem Foto sitzt sie neben ihrem Vater, der gerade in ein Gespräch verwickelt zu sein scheint, und strahlt in die Kamera.

Mit den braunen Haaren und dem Pony, der ihr über die Augenbrauen ragt, hätten ihre Fans sie auf den ersten Blick kaum erkannt. Doch schnell ist klar, wem Effenberg diesen Post widmet. «Mein Papa ist seit 10 Jahren nicht mehr da. Ich kann dich so gut verstehen», schreibt eine Userin mitfühlend unter den Post. «Geht mir genau so. Fühl dich liebgedrückt» und «Ich vermisse meinen auch, Claudia. Schon seit 27 Jahren» liest man in den Kommentaren. Eine Userin schreibt wissend: «Wenn die Eltern tot sind ist man kein Kind mehr.» Die Anteilnahme an Effenbergs Trauer ist gross.

Beide Eltern und Schwester verloren

Von ihrem geliebten Vater musste sich Effenberg schon als junge Frau verabschieden. Sein Alter und die genauen Umstände seines Todes sind jedoch nicht öffentlich bekannt. Schon 2018 schuf Effenberg ihrer Trauer öffentlich Raum. In einem Instagram-Post, der ein altes Foto ihrer Einschulung zeigt, schrieb sie: «Ich vermisse meinen Vater und meine Schwester schon sehr. Es gibt Tage, da ist es verdammt schwer.»

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Tatsächlich verlor Effenberg bereits vor rund zehn Jahren ihre zwei Jahre ältere Schwester Sabine Köhler-Plahuta. Sie starb im Alter von nur 51 Jahren an Darmkrebs. «Ich weiss ja nicht, was du da oben im Himmel machst, aber ich vermisse dich und denke gerade heute noch mehr an dich, meine grosse Schwester», schrieb Effenberg 2020 an Köhler-Plahutas Geburtstag.

Neben ihrem Vater und ihrer grossen Schwester muss Effenberg seit 2022 auch um ihre verstorbene Mutter trauern. Sie wurde 82-jährig. «Mein Herz blutet», schrieb sie damals zu einem gemeinsamen Foto.