Christian Lell spricht in Podcast über tote Schwester
«Die Stille hat eine Tiefe, die hängen bleibt»
Christian Lell spricht vor seinem Einzug bei «Promi Big Brother» über den schweren Verlust seiner Schwester Marie-Therese, die 2014 mit nur 27 Jahren an Mukoviszidose verstarb. Ihr Tod veränderte sein Leben grundlegend.
Publiziert: 28.09.2026 um 11:10 Uhr
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Aktualisiert: 28.09.2026 um 11:11 Uhr
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