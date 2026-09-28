Christian Lell spricht vor seinem Einzug bei «Promi Big Brother» über den schweren Verlust seiner Schwester Marie-Therese, die 2014 mit nur 27 Jahren an Mukoviszidose verstarb. Ihr Tod veränderte sein Leben grundlegend.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Christian Lell (42) startet am 5. Oktober bei «Promi Big Brother»

Der Ex-Fussballer verlor 2014 seine Schwester Marie-Therese an Mukoviszidose

2008 gründete er eine Stiftung für Mukoviszidose-Betroffene zu ihrem Gedenken

Laszlo Schneider Teamlead People-Desk

Christian Lell (42), einst gefeierter Fussballprofi beim FC Bayern München, blickt auf ein Leben voller Höhen und Tiefen zurück. Ein Schicksalsschlag hat ihn jedoch besonders geprägt: der Tod seiner jüngeren Schwester Marie-Therese. Sie starb am 26. April 2014 im Alter von nur 27 Jahren an Mukoviszidose, einer schweren und unheilbaren Stoffwechselkrankheit, die vor allem die Lunge angreift.

«Mit ihrem Tod hat sich mein Leben schlagartig verändert», sagt Lell im Podcast «Auf und Up». Der Verlust sei der schmerzhafteste Moment seines Lebens gewesen. Marie-Therese war seit ihrer Geburt von der Krankheit gezeichnet, und die Familie habe früh gewusst, dass ihre Zeit begrenzt sein werde. Dennoch habe sie eine unbändige Lebensfreude ausgestrahlt, die ihren Bruder bis heute inspiriere. «Meine Schwester hat mich so viel gelehrt, sie hat mir so viel mitgegeben», erinnerte sich Lell.

Nach dem Tod seiner Schwester zog sich Lell aus dem Profifussball zurück. Die Trauer und der Schmerz waren überwältigend. In den darauffolgenden Jahren geriet sein Leben in eine Abwärtsspirale, geprägt von Drogenproblemen, juristischen Konflikten und finanziellen Schwierigkeiten. Doch trotz dieser dunklen Phase habe der Ex-Profi den Weg zurück ins Leben gefunden. Heute arbeitet er als Unternehmer und Coach – entschlossen, sein Leben neu zu gestalten.

Blicke hinter die Fassade

Seine Schwester bleibe jedoch ein zentraler Bestandteil seines Lebens. Zu ihren Ehren trägt Lell ein Tattoo mit ihrem Namen auf seinem rechten Oberarm. Bereits 2008 hatte er die «Christian Lell Stiftung» gegründet, die sich für Menschen mit Mukoviszidose einsetzt. Dieses Engagement sieht er als eine Möglichkeit, das Andenken an Marie-Therese zu bewahren und anderen Betroffenen zu helfen.

Nun steht für Lell ein neues Kapitel an: Am 5. Oktober 2026 betritt er die 14. Staffel von «Promi Big Brother». Der ehemalige Fussballprofi hat angekündigt, sich vor laufenden Kameras ohne Fassade zeigen zu wollen.