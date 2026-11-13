Chris Wackert verlässt Sat.1 nach zehn Jahren

«Ich habe irgendwann gemerkt, dass ich mich nicht mehr weiterentwickle»: Moderator Chris Wackert hat im «stern» seinen Abschied vom Sat.1-«Frühstücksfernsehen» verkündet.

Darum gehts Chris Wackert verlässt Sat.1-«Frühstücksfernsehen» nach zehn Jahren Moderation

Trennung von Ehefrau Steffi Brungs beeinflusste Entscheid, Karriere neu auszurichten

Neues Podcast-Projekt startet im Januar 2027, Rückkehr nicht ausgeschlossen

Moderator Chris Wackert (37) verlässt das Sat.1-«Frühstücksfernsehen» nach zehn Jahren. «Ich habe irgendwann gemerkt, dass ich mich nicht mehr weiterentwickle», sagte er dem Magazin «stern». «Ich habe mich selbst morgens im Fernsehen gesehen und gedacht: Du musst noch mal raus, du musst noch mal etwas anderes machen.»

Wackert hatte 2016 bei der Sendung angefangen und wurde später ein festes Mitglied des Moderationsteams der Show. Zuletzt habe sich bei ihm zunehmend Routine eingestellt, erklärte er im «stern»-Interview weiter: «Ich wurde ein bisschen taub.» Im Vergleich zu langjährigen Kollegen wie Marlene Lufen (55) oder Matthias Killing (47) habe er festgestellt, dass seine Begeisterung für die Arbeit eine andere geworden sei.

Wackert schliesst Rückkehr nicht aus

Eine vollständige Abkehr vom Fernsehen soll sein Abschied vom Sat.1-«Frühstücksfernsehen» aber nicht sein. Auch eine spätere Rückkehr zu der Sendung schloss Wackert nicht aus. Man trenne sich «in allerbester Freundschaft», sagte er. Für Januar kündigte er im «stern» zudem den Start eines neuen Podcast-Projekts an.

Die Entscheidung, das Sat.1-«Frühstücksfernsehen» zu verlassen, sei auch vor dem Hintergrund privater Veränderungen gefallen, verriet er ausserdem. Vor wenigen Monaten hatten sich Wackert und seine Frau, die RTL-Moderatorin Stephanie «Steffi» Brungs (37), nach zwölf gemeinsamen Jahren getrennt. Beide Veränderungen hätten ihn dazu gebracht, sich stärker mit seinen eigenen Bedürfnissen auseinanderzusetzen.

Die Trennung von Brungs und Wackert war Anfang Juli bekannt geworden. Kennengelernt hatten sich die beiden im August 2014 auf einer Studentenparty, genau fünf Jahre später gaben sie sich das Jawort. Auch beruflich standen sie gemeinsam vor der Kamera: Sie moderierten die ersten beiden Staffeln der Netflix-Datingshow «Love Is Blind: Germany» und führten zusammen den Podcast «TraumBar», dessen letzte Folge im Mai erschien.