Charlotte Roche ist zurück

Kurz zusammengefasst Charlotte Roche meldet sich nach vier Jahren zurück

Überrascht Fans mit blondem Haar und Gesichtstattoo

Podcast «Paardiologie» war 2019 und 2020 ein grosser Erfolg

Am 24. April 2020 endete der Podcast unerwartet

Da ist sie ja wieder! Die deutsche Autorin Charlotte Roche meldet sich auf Instagram zurück. Foto: Filiz Serinyel Photography 1/5

Nach vier Jahren Funkstille meldet sich die bekannte Autorin und Moderatorin Charlotte Roche (46) auf Instagram zurück. Mit einem verblüffenden neuen Look überrascht sie ihre Fans. Das Bild sorgt für Aufsehen: Roche trägt jetzt blonde Haare mit blauen und rosa Strähnen – und ein auffälliges Gesichtstattoo.

Charlotte Roche und ihr Ehemann Martin Kess-Roche eroberten 2019 und 2020 mit ihrem Podcast «Paardiologie» die Herzen der Zuhörer. Ihr Erfolg war enorm, die Fanbase wuchs stetig. Am 24. April 2020 folgte das unerwartete Ende: Auf Instagram postete Roche ein Pärchenfoto mit den Worten: «Das Publikum war heute wieder wundervoll, und traurig klingt der Schlussakkord in Moll. Wir sagen Dankeschön und auf Wiedersehen!» Danach war es vier lange Jahre still um sie.

Sind die Tattoos echt?

Nun ist die gebürtige Britin also wieder zurück. Mit den Worten «Na, wie gehts euch denn heute?» und einem Selfie zeigt sie sich auf Instagram. Ihre braunen Haare sind verschwunden. Besonders auffällig ist ein kleines Tattoo neben ihrem Auge. Ihr Oberkörper scheint ebenfalls mit Buchstaben verziert zu sein – ob diese Tattoos echt sind, bleibt unkommentiert.

Ihre Follower sind begeistert und überrascht zugleich. «Es tut so gut, dich wiederzusehen», schreibt ein Nutzer. Ein anderer fragt neugierig: «Und was ist mit dir, erzähl doch mal?!» Ob Roche mit diesem Bild ihr Comeback ankündigt oder es nur ein kurzes Lebenszeichen ist, bleibt offen.