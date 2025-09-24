TV-Millionärin Carmen Geiss musste sich einer Hirn-OP unterziehen. Nach einem Sturz und tagelangen Symptomen überzeugte ihre Tochter Davina mithilfe einer KI-Diagnose sie zum Arztbesuch.

Carmen Geiss (60) meldete sich kürzlich mit einer besorgniserregenden Nachricht bei ihren Fans auf Instagram. Die Millionärin musste sich einer Hirn-Operation unterziehen. Nach einem Sturz hatte sich in ihrem Gehirn ein Hämatom gebildet.

Tagelang litt Carmen Geiss unter Schwindel und Kopfschmerzen. Einen Arzt wollte sie aber zunächst nicht aufsuchen.

Carmen Geiss macht sozusagen Nägel mit Köpfen

Auf Instagram gibt sie nun ein Update und verrät: «Ich habe jetzt eine Platte mit 5 Nägeln im Kopf und werde wohl am Flughafen immer piepsen – aber: Für alle Hater, mein Hirn ist noch da.»

Gegenüber «Bild» erzählt Carmen Geiss nun sogar, wem sie es zu verdanken hat, dass sie am Ende doch zum Arzt ging. Tochter Davina (22) – und ausgerechnet ChatGPT. «Davina und ChatGPT haben mir das Leben gerettet», sagt die Unternehmerin. Denn ihre Tochter fing an, die Symptome ihrer Mutter zu googeln. Hier hiess es, dass diese auf ein mögliches Hämatom hindeuten könnten.

Sie verliert nie ihren Humor

Die Operation verlief glücklicherweise gut. Am Dienstag meldete sich Carmen Geiss aus dem Spital, ein grosses Pflaster auf dem Kopf. «Ihr Lieben, eure Nachrichten sind einfach überwältigend und geben mir sooo viel Kraft. Ich habe einfach die besten Fans der Welt und ich möchte euch gerne ein Update geben. Alles ist gut verlaufen! Ich kann euch gar nicht sagen, wie froh ich bin. Ein riesiges Dankeschön an die Ärzte, meine Familie und natürlich an EUCH für eure Liebe», schreibt Carmen Geiss.

Ihren Humor hatte sie in der Zeit natürlich auch nicht verloren und richtete kurz nach der OP eindeutige Worte an ihre Hater: «Die Ärzte haben mir ein kleines Upgrade ins Gehirn eingespielt – angeblich laufe ich jetzt endlich mal normal. Na, wir werden sehen …», so Carmen Geiss mit einem Augenzwinkern.

Jetzt ist sie wieder aus dem Spital draussen und zeigt sich dankbar gegenüber ihrer Familie, ihren Fans – aber vor allem gegenüber den Ärzten.

Nach dem Überfall auf ihre Villa in der Nähe von Saint-Tropez dürfte Carmen Geiss erstmal genug von Spitälern haben. Damals musste sie nämlich wegen einer Verletzung am Hals behandelt werden, nachdem ein Räuber sie angegriffen hatte.