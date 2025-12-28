Carmen Geiss sorgt auf Instagram für Aufsehen: In einem A380 erlebte sie ihre erste Dusche über den Wolken. Doch ihre Fans diskutieren weniger das Erlebnis als ihr verändertes Aussehen.

Darum gehts Carmen Geiss duscht erstmals im A380 und teilt ihre Freude online

Fans kritisieren ihr verändertes Aussehen und vergleichen sie mit Jocelyn Wildenstein

Carmen Geiss verrät, dass ihre Dusche über den Wolken 5 Minuten dauerte Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Saskia Schär Redaktorin People

«So meine lieben. Ich habe noch nie im A380 geduscht, möchte das heute mal ausprobieren». Mit diesen Worten wendet sich Millionärin und Reality-Star Carmen Geiss (60) in ihrem neusten Instagram-Video an ihre Fans. Sie sei zwar schon hundert Mal geflogen, eine Dusche im Flugzeug habe sie aber noch nie genommen – bis jetzt.

Das Duscherlebnis überzeugt sie. «Oh mein Gott, ich habs wirklich gemacht. Ich hab geduscht und ich muss sagen, es war super, es kam wahnsinnig viel Wasser raus und ja, ich bin total begeistert.»

Die Fans interessieren sich in den Kommentaren aber viel weniger für das nasse Vergnügen über den Wolken, als für ihr Aussehen. Dieses habe sich, so der Grundtenor, nämlich mächtig verändert. «Sie waren mal so hübsch», «Was ist mit Carmens Gesicht passiert?» oder auch «Gut hört man ihre Stimme, weil ihr Gesicht erkennt man nicht mehr, schade», sind zu lesen. Gleich mehrfach wird ihr geraten, es mit den Schönheitseingriffen sein zu lassen. Auch Vergleiche mit der Schweizer «Katzenfrau» Jocelyn Wildenstein (1940-2025) und Donatella Versace (70) werden gemacht. Letzteren zog sie im August auf Instagram gar selbst, nannte sich dabei «nur ihre verwirrte Schwester aus Monaco».

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

«Bist Du es wirklich selber?»

Einige der User können es gar nicht glauben, dass es sich bei der Frau wirklich um Carmen Geiss handelt. Kommentare wie «Hilfe! Was ist passiert? Ist das ein Fakevideo?» oder «Ist das KI? Oder was ist mit dem Gesicht passiert? Bist Du es wirklich selber?» sind zu finden. Es sei schade, dass sie nicht zu ihrem Alter stehen könne, Falten gehörten doch zum Leben, meinen andere. Vielleicht sind sich die User auch einfach nicht gewohnt, die Blondine mit zurückgebundenen Haaren zu sehen. Normalerweise zeigt sie sich mit voluminösen Haaren, die teilweise in ihr Gesicht fallen.

Und dann gibt es auch noch jene, die sich tatsächlich für ihre Duscherfahrung in Tausenden Meter Höhe interessieren, auch wenn sie deutlich in der Unterzahl sind. «Wie lange hast du geduscht, also zeitlich?», möchte eine Followerin wissen, woraufhin Geiss ihr mit «5 Minuten hatte ich» antwortet.