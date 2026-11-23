Tallulah Willis hat ihren Followern einen seltenen Einblick in den Alltag mit ihrem schwer kranken Vaters Bruce Willis gewährt – nur um den Beitrag kurz darauf wieder zu löschen. In einer Stellungnahme erklärte sie, warum sie sich dazu entschied.

Darum gehts Tallulah Willis löschte ein Foto mit ihrem an Demenz erkrankten Vater Bruce Willis von Instagram

Sie erklärte, das Foto könne zu intim gewesen sein, und versprach, künftig besser aufzupassen

Die Familie machte 2022 die Aphasie und 2023 die Diagnose frontotemporale Demenz öffentlich

Seit bei Bruce Willis (71) vor einigen Jahren eine frontotemporaler Demenz diagnostiziert wurde, schützt seine Familie seine Privatsphäre streng. Aktuelle Aufnahmen des einstigen Action-Helden sind rar. Über seinen Gesundheitszustand informiert in der Regel vor allem seine Ehefrau Emma Heming-Willis (50).

Tallulah Willis (32) hatte am Samstag auf Instagram einen Schnappschuss geteilt, der sie gemeinsam mit ihrem Vater zeigte. Innerhalb weniger Stunden sammelte der Beitrag rund 24.000 Likes und unzählige emotionale Kommentare. «Wir alle lieben unseren Bruce! Für immer und ewig!», schrieb ein Fan, während ein anderer bat: «Richte ihm einen lieben Gruss von uns aus.» Doch kurz darauf löschte die 32-Jährige das Bild wieder von ihrem Profil.

Zu intim?

Am Sonntag folgte eine persönliche Erklärung – die inzwischen allerdings ebenfalls wieder verschwunden ist – an ihre Follower. «Ich habe gestern ein Foto von meinem Vater gepostet, weil wir eine wunderschöne Zeit miteinander verbracht haben», schildert sie. Jemand habe einen «super süssen» Moment festgehalten, als Vater und Tochter sich gemeinsam ein Video von Frankie Valli ansahen.

«Ich war so begeistert von der Zärtlichkeit dieses Augenblicks, dass ich gar nicht weiter darüber nachgedacht habe, dass dieses Foto vielleicht zu intim sein könnte, um es zu zeigen», räumt sie selbstkritisch ein, «das gebe ich zu und verspreche, es in Zukunft besser zu machen.» Was genau den Ausschlag für den Schritt gab, liess sie offen.

Rührende Liebeserklärung

Unmissverständlich war hingegen ihre Liebeserklärung an ihren Vater. «Ich weiss, dass ihr ihn alle liebt. Ich liebe ihn. Meine Familie liebt ihn.» Hinterlegt hatte die Schauspielerin den Text mit einem Schwarz-Weiss-Foto, auf dem Bruce Willis ein kleines Kind, wohl sie selbst, auf die Wange küsst.

In den Kommentaren unter der Erklärung bekam sie viel Rückhalt. «Diese Reise betrifft nur dich, deinen Vater und deine Familie – wie du sie mit anderen teilst, geht niemanden etwas an. Bewahre all die Erinnerungen, die du möchtest, und teile sie, wenn du willst. Sie gehören dir», schrieb eine Nutzerin laut «Page Six». «Zu intim? Es war einfach wunderschön», soll ein anderer Fan kommentiert haben.

Leben mit der Demenz

Tallulah Willis ist die jüngste der drei gemeinsamen Töchter von Bruce Willis und dessen Ex-Frau Demi Moore (64). Auch ihre älteren Schwestern Rumer Willis (38) und Scout Willis (35) gehen äusserst bedacht mit öffentlichen Einblicken in das Leben ihres Vaters um.

Im März 2022 hatte die Familie bekannt gegeben, dass der «Stirb langsam»-Star an Aphasie leidet. Im Februar 2023 folgte die Diagnose der frontotemporale Demenz (FTD). Diese fortschreitende Erkrankung des Nervensystems beeinträchtigt neben der Sprache auch das Verhalten und die Motorik. «Auch wenn dies schmerzhaft ist, ist es eine Erleichterung, endlich eine klare Diagnose zu haben», teilte die Familie damals mit.

Trotz der schweren Erkrankung bleibt Bruce Willis ein fester Bestandteil der wichtigsten Familienmomente – so war er auch im August dabei, als Tallulah Willis in Sun Valley dem Musiker Justin Acee (35) das Jawort gab.