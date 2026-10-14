Brigitte Macron ist das ultimative French Girl

Ob in der Front Row bei Louis Vuitton oder beim Staatsbankett in Windsor Castle: Brigitte Macron beweist immer wieder ihr aussergewöhnliches Stilgespür. Was den Look der 73-jährigen First Lady ausmacht.

Darum gehts Brigitte Macron beeindruckt mit Stil bei Anlässen wie der Paris Fashion Week

Ihr Look: Curtain Bangs, Smokey Eyes und müheloser French-Girl-Chic

Mit 25 Jahren Altersunterschied strahlt sie Selbstbewusstsein und Eleganz aus

Valeska Jansen

Ob bei der Paris Fashion Week, auf Staatsbesuchen oder bei offiziellen Anlässen zuhause im Élysée-Palast: Kaum eine First Lady liefert uns so verlässlich inspirierende Looks wie Brigitte Macron.

Ja, richtig gelesen: Bibi, wie sie in Frankreich liebevoll genannt wird, ist Best Agerin und rund 25 Jahre älter als ihr Mann Emmanuel. Ob man ihr das ansieht? Kaum. Grund dafür ist nicht zuletzt ihr herausragender Stil. Wirklich überraschend ist ihr ausgeprägter Modesinn nicht, schliesslich ist die ehemalige Lehrerin ein gebürtiges French Girl – und die scheinen den guten Geschmack bekanntlich in die Wiege gelegt zu bekommen.

Was wir als Schweizer:innen davon haben? Eine so einfache wie geniale Formel, die zumindest optisch auch aus uns im Handumdrehen eine französische First Lady zaubert. Dazu nehme man …

… Curtain Bangs

Von Jane Birkin bis Brigitte Bardot: Das Gesicht französischer Stilikonen umspielen seit jeher ungezwungene Fransen. Im Fachjargon nennt sich der ausgefranste Pony «Curtain Bangs», weil er wie ein Vorhang von der Mitte aus zur Seite gestrichen wird. Eine klassische Trendfrisur, auf die auch die Première Dame seit eh und je schwört.

… Smokey Bardot Eyes

Mit Brigitte Bardot teilt sich Madame Macron nicht nur den Vornamen, sondern auch den Blick fürs Make-up. Wie die einstige Schauspielerin setzt die First Lady regelmässig auf tiefschwarz umrandete Augen, ein Look, der die Iris betont und dem Gesicht zugleich etwas Strenge nimmt. Der Clou: den Kajal nach dem Auftragen leicht verschmieren, damit das Eye-Make-up nicht zu perfekt aussieht. Gezwungen soll bei den French Girls nämlich gar nichts wirken, darin liegt die Krux.

Artikel aus der «Schweizer Illustrierten» Dieser Artikel wurde erstmals in der «Schweizer Illustrierten» publiziert. Näher dran – an Stars, Royals und Menschen mit Geschichten. Hier gehts zum Abo! Dieser Artikel wurde erstmals in der «Schweizer Illustrierten» publiziert. Näher dran – an Stars, Royals und Menschen mit Geschichten. Hier gehts zum Abo!

… French-Girl-Chic

Laissez-faire? So geht es auch beim Kleidungsstil weiter. Die Französin pfeift auf starre Dresscodes und trägt, worauf sie Lust hat, ob glamouröses Abendkleid bei einem Staatsbankett in Windsor Castle oder lässige Lederjacke beim französischen Pokalfinale im Stade de France. Die weisse Oversize-Bluse gehört dabei ebenso zum Repertoire wie klassische Businessröcke, kombiniert am liebsten mit Denim oder Leder-Akzenten.

… & beaucoup d'amour

Zu guter Letzt braucht es für den einzigartigen French-Girl-Glow natürlich eine grosse Portion Selbstbewusstsein und Lebensfreude. Genau das strahlt Brigitte Macron bei ihren öffentlichen Auftritten aus, egal ob auf dem roten Teppich, bei einer Modenschau oder im Small Talk mit anderen First Ladies. J'adore!