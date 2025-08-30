DE
Bräute-Party am Strand
Selena Gomez feiert ihren Polterabend in Mexiko

Selena Gomez feiert Junggesellinnenabschied in Mexiko. Die 33-jährige Sängerin reist mit engen Freundinnen nach Cabo San Lucas und teilt intime Einblicke auf Instagram.
Publiziert: 20:42 Uhr
People International
