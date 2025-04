Ein Video auf Tiktok hätte ihm neue Möglichkeiten eröffnen können. Brad Love wäre wegen seines Aussehens prädestiniert für ein Leben als Model oder für Hollywood. Doch «Amerikas schönster Bettler» will bei seinem «Job» bleiben.

Brad Love verdient sein Geld auf der Strasse – und will keinen anderen Job

1/5 Brad Love lebt mit mehreren Personen in einem Wohnmobil auf den Strassen von Palm Springs. Er postet auf Tiktok-Videos von sich und seinem Leben. Foto: Tiktok

Darum gehts Brad Love: Bettler mit Brad-Pitt-Look zieht Aufmerksamkeit auf sich

Ehemaliger Krankenpfleger verdient Geld durch Betteln an Strassenkreuzung

Tiktok-Videos lassen Follower-Zahl auf über 20'000 ansteigen Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Christian Thiele People-Redaktor, Hollywood (USA)

«Dieser Mann gehört auf ein Magazin-Cover oder den Laufsteg!» Das Tiktok-Video eines Bettlers aus Kalifornien geht auf Social Media viral. Denn was Brad Love von anderen «Kollegen» am Strassenrand heraushebt, ist sein Look. Für seine stetig wachsende Fangemeinde ist der Mann mit den strahlend blauen Augen und der Haarpracht eines jungen Brad Pitts «der schönste Bettler Amerikas».

Auf einem seiner Online-Videos verriet Love allerdings, dass er einst als Krankenpfleger gearbeitet hatte und nicht obdachlos ist. Er teilt sich ein Wohnmobil mit mehreren Mitbewohnern und verdient sein Geld an einer viel befahrenen Strassenkreuzung in Palm Springs im US-Bundesstaat Florida. Dort steht er täglich bis zu acht Stunden und hält ein Schild, auf dem er Autofahrer um Geld bittet.

Professioneller Bettler

Zu seiner eigenen Überraschung schossen die Klick-Zahlen seiner Tiktok-Videos, auf dem er seine tägliche «Arbeit» präsentiert, durch die Decke. Es liess seine Follower-Zahl von ein paar Hundert fast über Nacht auf über 20'000 hochschnellen. Besonders weibliche Anhänger schwärmen von dem Schönling und schmachten: «Lass uns morgen heiraten» oder «ich bettele dich an – nimm mich!» in den Kommentarspalten.

Andere geben ihm Ratschläge, dass er es unbedingt mit modeln oder in Hollywood versuchen sollte. Doch darauf hat Love, dessen Einkünfte laut eigener Aussage zwischen fünfzig Dollar pro Tag und 350 Dollar für ein paar Stunden variieren, keinen Bock: «Ich bin ein professioneller Bettler und habe kein Interesse daran, mir einen Job zu suchen. Weder als Model noch als Schauspieler oder sonst etwas anderes.»

Love wurde von seinem «Arbeitsplatz verjagt»

Sein neuer Ruhm ist für ihn ein zweischneidiges Schwert. Zum einen hat er sein virales Video gelöscht, da sich die öffentliche Aufmerksamkeit schlecht für sein Geschäft erwies: «Weil ich online die Stelle gezeigt habe, wo ich am liebsten stehe, sind die Cops gekommen und haben mir ein Platzverbot erteilt.» Auf der anderen Seite fliessen ihm nun immer mehr Spenden über eine Spendenwebseite zu, die er auf sein Tiktok-Profil gestellt hat. Plus er bekomme öfter Angebote von betuchten Frauen, die Kevin versprechen: «Wenn wir ein Paar werden, müsstest du nie wieder finanzielle Sorgen im Leben machen!»