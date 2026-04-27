Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Hollywoodstar Christopher Walken (83) beeindruckt seit 1978 mit einzigartiger Schauspielkunst

Seit 57 Jahren glücklich verheiratet, liebt er Katzen und Ruhe

Für «Die durch die Hölle gehen» erhielt er 1978 einen Oscar War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Leo Lüthy, GlücksPost

Wer hätte das gedacht? Er liebt Katzen, Spaghetti und Musicals. Er kann singen, tanzen – und natürlich herrlich böse Charaktere spielen: Christopher Walken (83) gehört zur Gilde der allergrössten Hollywoodstars. Mit seinen markanten Gesichtszügen und seiner unvergleichlich düsteren Mimik drückt er jedem Film und jeder TV-Serie den Stempel auf. Christopher Walkens unvergleichliche Karriere ist die eines wahren Charakterdarstellers. Er hat alle Genres im Blut und gilt für viele seiner Schauspielkollegen als grosses Vorbild. Mit dem Kultfilm «Die durch die Hölle gehen» wurde er 1978 zum Weltstar und wurde dafür mit einem «Oscar» ausgezeichnet.

Mehr in der «GlücksPost» Dieser Artikel wurde erstmals in der «GlücksPost» veröffentlicht. Mehr aus der Welt der Schweizer Prominenz, Royals und Sportstars erfährst du immer donnerstags in unserem Heft: zum Abo! Dieser Artikel wurde erstmals in der «GlücksPost» veröffentlicht. Mehr aus der Welt der Schweizer Prominenz, Royals und Sportstars erfährst du immer donnerstags in unserem Heft: zum Abo!

Rekordverdächtig ist auch die Ehe des amerikanischen Schauspielers. 1963 lernte er Gattin Georgianne (82) kennen. «Sie war Casting-Agentin und ich auf Tour mit dem Musical ‹West Side Story› in Chicago unterwegs. Es war Liebe auf den zweiten Blick», erinnert er sich. Und sagt dann augenzwinkernd: «Wir sind inzwischen 57 Jahre verheiratet. Wir kochen zusammen Pasta, essen zusammen und reden oft wenig. Wir sind einfach gut aufeinander eingespielt. Ein typisches altes Ehepaar eben.»

Kinderlos glücklich

Kinder haben die Walkens keine. «Und ich bin froh, dass wir keine haben», sagt der Mime bestimmt. Er habe Neffen und Nichten, die er über alles liebe, aber er sei jeweilen «sehr froh», dass sie wieder gingen. «Ich liebe es einfach, wenn ich meine Ruhe habe.» Kein Wunder, dass er da leise Samtpfoten liebt: «Meine Katzen sind sehr anhänglich, die älteste folgt mir überallhin. Sie hat mich gefunden, nicht umgekehrt. Ich bin auf meiner Terrasse gesessen und habe Kaffee getrunken und sie hat mich angestarrt. Sie kam jeden Tag, bis ich begonnen habe, sie zu füttern. Das wars dann.»

Wenn Christopher Walken nicht vor der Kamera steht, und das tut er noch immer oft, lebt er das «langweilige Leben» eines «Antistars». Seinem deutschen Vater verdankt er die Arbeitswut und sein Bedürfnis nach penibler Sauberkeit. Und er ist so sparsam, dass seine Garderobe aus den vom Filmset mitgenommenen Kostümen, «die meistens besonders gut gearbeitet sind», besteht.