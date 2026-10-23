Billie Eilish zeigt sich auf Instagram mit einem neuen Look und löst damit heftige Reaktionen aus: Fans schwanken in den Kommentaren zwischen Begeisterung und Skepsis. Einige vermuten Grösseres hinter der Veränderung.

Darum gehts Billie Eilish zeigt auf Instagram einen hellbraunen kurzen Bob

Kommentare reichen von Begeisterung bis Skepsis, einige vermuten eine neue Album-Ära hinter dem Look

Die Sängerin ist bekannt für ausgefallene Haafarben

Sabrina Rhyner Redaktorin People

Wenn es um ihre Haarfarbe geht, greift die amerikanische Singer-Songwriterin Billie Eilish (24) bekanntlich gern mal tief in den Farbtopf. Nun schockiert die «Birds of a Feather»-Interpretin ihre Community mit der nächsten radikalen Typveränderung. Auf Instagram präsentiert sie sich mit einem hellbraunen, kurzen Bob.

Die Künstlerin, die bürgerlich Billie Eilish Pirate Baird O’Connell heisst, unterlegte dazu das Video passend mit dem Song «Cut Your Hair» der Band Pavement.

Der Look spaltet die Gemüter

Mit knapp 7,5 Millionen Likes und über 90’000 Kommentaren entwickelte sich der Clip rasch zu einem der reichweitenstärksten Posts auf ihrem Account. Und wie so oft teilt ihre Frisur die Internet-Gemeinde in zwei Lager. Während einige das Styling feiern, zeigen sich andere deutlich weniger begeistert. Manche finden, der Haarschnitt mache die Sängerin unnötig alt. «Tut mir leid, aber sie sieht aus wie 45», schreibt ein Fan, während ein anderer Nutzer sogar findet, das sehe aus «wie bei einer Mutter von fünf Kindern, die einen Minivan fährt». Ein Kommentar wies dagegen darauf hin, dass sie nun wie ihr Bruder Finneas (29) aussehe.

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Eine andere Nutzerin wittert hinter der Veränderung wiederum Grösseres und prophezeit: «Eine neue Frisur bedeutet, dass etwas ansteht!» Die Vermutung kommt nicht von ungefähr, schliesslich hat Eilish schon öfter Veränderungen ihres Looks als Symbol für eine neue Album-Ära genutzt.

Apropos neue Ära: Eilish markiert mit dem Dreh von «The Bell Jar» in Toronto ihr Debüt als Schauspielerin. Sie spielt dort Esther Greenwood, die Hauptrolle in der Verfilmung von Sylvia Plaths (1932–1963) Romanklassiker aus dem Jahr 1963.

Nichts ist so beständig wie der Wandel

Die 24-Jährige ist seit Beginn ihrer Karriere bekannt dafür, dass sie beim Thema Haare nie lange stillsass. Als sie vor rund zehn Jahren die Musikwelt zu erobern begann und das Video zu «Ocean Eyes» erschien, setzte sie auf den «Granny-Hairstyle» mit silbergrauen Tönen. Später kam ein leuchtendes Schlumpfblau, gefolgt von ihrem legendären neongrünen Haaransatz auf pechschwarzer Mähne.

Ein paar Jahre später liess sie mit einem platinblonden Bob ihre innere Marilyn Monroe (1926–1962) aufleben, ehe kurz darauf die Rückkehr zu Pechschwarz folgte. Der grüne Ansatz kam zwar nicht zurück, dafür erstrahlte ihr Scheitel bald in Feuerrot. Zwischendurch gab es auch einen Ausflug zu einem schokobraunen Bob mit langem Pony. Zuletzt war Billie wieder mit langer brauner Mähne unterwegs – bis Schere und Farbtoner wohl einfach wieder zu laut nach ihr gerufen haben.